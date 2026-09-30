Trung Quốc chuẩn bị cho làn sóng du lịch khổng lồ dịp Quốc khánh

Người dân chờ lên tàu tại ga tàu hỏa Thượng Hải Hồng Kiều trước kỳ nghỉ Quốc khánh, ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2023. Ảnh: Reuters.

Một trong những đợt di chuyển lớn nhất trong năm đang diễn ra tại Trung Quốc, khi hàng trăm triệu người chuẩn bị lên đường trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh kéo dài. Từ các tuyến đường sắt, sân bay đến cửa khẩu quốc tế, lượng người đi lại được dự báo tăng vọt trong những ngày cao điểm.

Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc dự báo lượng hành khách qua biên giới trung bình mỗi ngày sẽ vượt 2 triệu lượt trong cả kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh. Ngày cao điểm có thể ghi nhận hơn 2,4 triệu lượt xuất nhập cảnh.

Đây là mức lưu chuyển khổng lồ trong thời gian rất ngắn. Trong 8 tháng đầu năm, các cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh Trung Quốc đã xử lý 499 triệu lượt người nhập cảnh và xuất cảnh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Tân Hoa Xã.

Ở trong nước, kỳ nghỉ kéo dài cũng được dự báo tạo ra một làn sóng du lịch lớn. Trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh kéo dài 8 ngày năm ngoái, người dân Trung Quốc đã thực hiện 888 triệu chuyến du lịch nội địa, với tổng chi tiêu 809 tỷ nhân dân tệ, theo Bộ Văn hóa và Du lịch.

Năm nay, kỳ nghỉ Trung thu từ ngày 25 đến 27/9 nối tiếp Tuần lễ Vàng Quốc khánh từ ngày 1 đến 7/10, tạo thành một khoảng thời gian nghỉ đặc biệt dài. Đây thường là một trong những giai đoạn người dân Trung Quốc đi lại nhiều nhất trong năm.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 30/9, trước kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. Ảnh: CNR/Sân bay Thái Nguyên.

Tàu xe tăng tốc, tour nước ngoài kín chỗ

Ngành đường sắt Trung Quốc đã bước vào giai đoạn vận tải cao điểm kéo dài 16 ngày để phục vụ dòng người khổng lồ trong kỳ nghỉ. China Railway bổ sung các chuyến tàu cao tốc và tàu chạy đêm, tăng năng lực vận chuyển giữa các thành phố và điểm du lịch.

Không chỉ mạng lưới giao thông trong nước chịu sức ép từ lượng hành khách tăng mạnh. Các công ty lữ hành cũng ghi nhận nhu cầu du lịch nước ngoài tăng rõ rệt.

Spring Tour, công ty lữ hành có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết các hành trình qua nhiều quốc gia đặc biệt được ưa chuộng trong năm nay. Du khách Trung Quốc có xu hướng lựa chọn những chuyến đi xa hơn, khiến doanh số tour nước ngoài tăng nhanh hơn năm trước.

Nhiều tour đường dài đã kín chỗ từ rất sớm. Các hành trình tới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, khu vực Balkan, Bắc Âu, Hy Lạp và New Zealand được bán hết từ giữa tháng 8. Những tuyến tới Trung Á, khu vực Kavkaz và Australia cũng kín chỗ trước thời hạn.

Hơn một nửa khách đặt tour đường dài của Spring Tour có lịch trình bao gồm kỳ nghỉ kéo dài đã khởi hành trước ngày 25/9.

Ngành hàng không Trung Quốc đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt cao điểm du lịch dịp Quốc khánh. Ảnh: Sân bay Quốc tế Bắc Kinh.

Sienna Parulis-Cook, Giám đốc marketing và truyền thông của Dragon Trail International, cho biết nhu cầu du lịch nước ngoài năm nay “tăng đáng kể”.

Khảo sát của công ty hồi tháng 8 cho thấy 54% người được hỏi dự định đi nước ngoài trong kỳ nghỉ, tăng từ 35% một năm trước.

Dữ liệu của Trip.com Group cho thấy du khách không chỉ đi đông hơn mà còn ở lại lâu hơn. Hơn một nửa số vé máy bay quốc tế được đặt cho kỳ nghỉ có ngày khởi hành trước 1/10, trong khi thời gian chuyến đi trung bình vượt 9 ngày.

Số lượt đặt phòng từ 7 đêm trở lên tăng 123% so với Tuần lễ Vàng năm 2025. Các hành trình kết hợp nhiều điểm đến cũng tăng 84%.

Cuộc di chuyển khổng lồ trở thành cơ hội kích cầu

Làn sóng du lịch năm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ.

Từ ngày 22/9, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc phát động chiến dịch “Tháng tiêu dùng văn hóa và du lịch toàn quốc”, kéo dài đến hết tháng 10. Chính quyền các địa phương dự kiến tổ chức hơn 20.000 sự kiện văn hóa và du lịch, đồng thời phát hơn 310 triệu nhân dân tệ (45,9 triệu USD) tiền phiếu mua hàng và trợ cấp.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng có thể kích cầu tiêu dùng và dịch vụ trong đợt cao điểm du lịch lớn nhất trong năm này. Ảnh: China Daily.

Các chương trình trải rộng từ nghỉ dưỡng tại điểm danh thắng, chuyến đi dành cho gia đình, tham quan mùa thu đến du lịch đỏ, du lịch học tập, vui chơi ban đêm và trải nghiệm ẩm thực gắn với di sản văn hóa phi vật thể.

Mục tiêu là biến dòng người khổng lồ trong kỳ nghỉ thành động lực cho nhiều lĩnh vực dịch vụ, khi một chuyến du lịch ngày càng kéo theo nhu cầu về khách sạn, ăn uống, giải trí, văn hóa và thể thao.

Tuy nhiên, lượng người đi du lịch tăng mạnh chưa chắc đồng nghĩa với mức chi tiêu bình quân tăng tương ứng. Trong Tuần lễ Vàng năm 2025, lượng khách tăng nhưng chi tiêu bình quân mỗi chuyến chỉ đạt 911,04 nhân dân tệ (135,7 USD), mức thấp nhất trong 3 năm, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu chính phủ.

Liao, chuyên gia tại Forthright Securities, cho rằng kỳ nghỉ năm nay có thể tạo ra lượng khách kỷ lục, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy chi tiêu mỗi ngày tăng mạnh. Chi tiêu du lịch bình quân đầu người từng giảm trong cả kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

“Có nhiều du khách hơn không đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng”, bà nói.

Dù vậy, với nhiều người Trung Quốc, một kỳ nghỉ kéo dài là cơ hội khó bỏ qua để rời khỏi nhà và đi xa. Kenny Zhao, một nhân viên công ty bất động sản ở Bắc Kinh, dự định dành 5 ngày tại Nhật Bản trong kỳ nghỉ.

“Ở nhà trong một kỳ nghỉ dài như vậy có cảm giác thật lãng phí”, anh nói.