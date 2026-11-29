Tiếng hát ru của bà vỗ về giấc ngủ tuổi thơ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Cái tình, cái duyên trong lời ru

Hồi mới vào Đoàn Dân ca kịch Quảng Nam - Đà Nẵng, NSƯT Đỗ Linh tình cờ nghe một nữ nghệ sĩ hát ru con: Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Khi ấy, cậu thanh niên mười mấy tuổi chưa hiểu dân ca là gì nhưng vô cùng xúc động trước câu hát quen thuộc.

Hóa ra, đó là câu ca mẹ từng ru ông thuở nhỏ. Mẹ ông quê ở Điện Bàn, lấy chồng xa xứ. Bao nỗi nhớ nhà được bà gửi vào những câu hát bên vành nôi. Qua tiếng “à ơi”, những nỗi niềm của mẹ cùng giai điệu dân ca quê hương cứ thế thấm vào tâm hồn trẻ thơ.

Trong lời ru còn có những địa danh, sản vật và dấu ấn sinh hoạt của một vùng đất. Anh Trần Văn Minh (35 tuổi, phường Hòa Xuân) nhớ những năm còn đi học, mỗi lần nghe bà ngoại ru các em, anh đặc biệt thích câu hát: Bồng em mà bỏ vô nôi/ Để mẹ đi chợ, mua vôi ăn trầu/ Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu/ Mua cau Bất Nhị, mua trầu Hội An.

Ngoài Hội An, những địa danh còn lại đều khá xa lạ với anh khi ấy. Qua lời kể của bà, anh biết thêm về những phiên chợ quê, tục ăn trầu và sinh hoạt mua bán của người dân xứ Quảng ngày trước.

Qua các công trình sưu tầm, nghiên cứu văn hóa và âm nhạc dân gian của những người đi trước, TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó Trưởng khoa Giáo dục Nghệ thuật - Thể chất, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), nhận thấy hát ru xứ Quảng mang những nét riêng về ngôn ngữ, giai điệu và cách hát. Lời ru chủ yếu sử dụng thể thơ lục bát và lục bát biến thể.

Những tiếng “mô”, “tê”, “răng”, “rứa”, “bậu”, “qua” cùng chất giọng trầm ấm, nặng chắc của người Quảng tạo nên sắc thái mộc mạc, giàu biểu cảm. Giai điệu chủ yếu được xây dựng trên thang năm âm, mang âm hưởng tự sự, trữ tình, có nhiều nét tương đồng với làn điệu Xuân nữ trong nghệ thuật bài chòi. Ở vùng ven biển còn có sự giao thoa với hơi Oán Nam Bộ.

“Người xứ Quảng ru con không thiên về phô diễn kỹ thuật hoa mỹ mà chú trọng lối hát chân phương, nhả chữ tròn vành, rõ ý”, bà Quyên phân tích.

Cái hay nằm ở cách luyến láy đầu câu, những quãng ngân dài, vuốt nhẹ ở cuối câu lục hoặc câu bát. Giai điệu bám sát thanh điệu tiếng nói, khi như ngâm thơ, lúc như kể chuyện, tiết tấu linh hoạt theo nhịp thở, nhịp đưa võng, đưa nôi.

Để tiếng “à ơi” còn ngân mãi

Điều khiến NSƯT Đỗ Linh thích thú ở hát ru còn là khả năng ứng tác. Chỉ với hình ảnh con mèo, con chó hay những vật dụng quen thuộc quanh nhà, người mẹ có thể ngẫu hứng đặt lời. Tiếng “à ơi” ngân dài vừa để đưa hơi, vừa là khoảng thời gian để người hát tìm từ, nghĩ câu, chắp nối lời ca.

Từ đó, NSƯT Đỗ Linh nghiệm ra rằng sức sống của dân ca bắt nguồn từ đời sống. Đó cũng là quan niệm xuyên suốt hành trình sáng tác khoảng 500 tác phẩm của ông.

Những lời ru từng được lưu truyền qua trí nhớ và giọng hát của ông bà, cha mẹ, nay có thêm những cách thức gìn giữ khác. Từng nghe bà ngoại ru các em họ thuở nhỏ, song đến khi có con, chị Trần Thị Thu Hoài (32 tuổi) mới nhận ra mình không còn nhớ nhiều câu hát.

Mỗi dịp về quê, chị tranh thủ nghe ngoại hát, ghi âm để học lại lời ca, giai điệu. Trong những câu hát ấy, chị gặp lại nhiều từ ngữ địa phương vốn quen thuộc thuở nhỏ. Học lời ru để hát cho con cũng là dịp chị tìm lại những ký ức về gia đình.

TS. Nguyễn Thị Lệ Quyên ví lời ru như một “chiếc nôi” văn hóa đầu đời, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Phương ngữ, thổ âm của mỗi vùng quê được lưu giữ sống động trong lời ru.

Khi người bà, người mẹ hát lại câu ru từng nghe thuở nhỏ, đó không chỉ là sự tiếp nối một giai điệu mà còn đánh thức những ký ức về tình thương. Qua tiếng hát, ngôn ngữ quê hương, nếp nhà và những câu chuyện gia đình được lưu truyền giữa các thế hệ.

Bà Quyên đồng cảm với các bậc cha mẹ khi nhịp sống ngày càng bận rộn và công nghệ mang đến nhiều tiện ích. Tuy vậy, bản nhạc thu sẵn có thể giúp trẻ dễ ngủ nhưng không thể thay thế sự giao cảm giữa mẹ và con. Giá trị của hát ru còn nằm ở hơi ấm vòng tay, nhịp vỗ về trên lưng con và cách người mẹ điều chỉnh giọng hát theo nhịp thở, giấc ngủ của trẻ.

Khi tiếng hát của bà, của mẹ nhường chỗ cho các thiết bị điện tử, quá trình trao truyền hát ru trong gia đình đứng trước nguy cơ đứt gãy. Những làn điệu dân ca, câu ca dao và chất giọng địa phương cũng dần thưa vắng trong ký ức đầu đời của trẻ. “Dù giọng hát của mẹ có thể không hay như ca sĩ, nhưng với đứa trẻ, đó luôn là thanh âm đẹp đẽ và an toàn nhất”, bà Quyên bày tỏ.