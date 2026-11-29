Đà Nẵng tiếp tục được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế khi góp mặt trong Top 10 châu Á năm 2026 ở hai hạng mục điểm đến dành cho kỳ nghỉ và thành phố tổ chức hội họp hàng đầu.

Kết quả bình chọn tại Smart Travel Asia 2026 Best in Travel Poll phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến đối với độc giả quốc tế, đồng thời ghi nhận những lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE của thành phố.

Du khách vui chơi, nghỉ dưỡng bên biển Đà Nẵng

Smart Travel Asia Best in Travel Poll là giải thưởng du lịch do tạp chí du lịch trực tuyến Smart Travel Asia phát động, tổ chức, với kết quả dựa trên bình chọn trực tuyến của độc giả quốc tế về các điểm đến và dịch vụ du lịch yêu thích. Chương trình bình chọn năm 2026 diễn ra từ tháng 6 đến cuối tháng 8, tiếp nối hoạt động đã thu hút độc giả quốc tế tham gia từ năm 2005.

Các hạng mục bình chọn bao quát nhiều lĩnh vực, từ điểm đến nghỉ dưỡng, thành phố hội họp, hàng không, sân bay đến các nhóm khách sạn như khách sạn sang trọng, công vụ, spa, gia đình, tiệc cưới và chất lượng phục vụ.

Theo Smart Travel Asia, kết quả năm nay cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến sự an toàn, chất lượng dịch vụ, giá trị tương xứng với chi phí và những trải nghiệm gắn với văn hóa, đời sống bản địa.

Ở hạng mục “Top 10 Holiday Destinations - ASIA” (Top 10 điểm đến dành cho kỳ nghỉ hàng đầu châu Á), Đà Nẵng/Hội An được bình chọn đồng hạng 6. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, biển, hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng cùng các giá trị văn hóa, di sản đặc sắc, điểm đến mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An

Từ thư giãn bên biển Mỹ Khê, khám phá thiên nhiên bán đảo Sơn Trà đến dạo phố cổ Hội An, tìm hiểu văn hóa, di sản và đời sống địa phương, du khách có thể kết hợp nhiều hoạt động trong một hành trình. Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng.

Đặc biệt, phố cổ Hội An với kiến trúc nhà cổ, hội quán, không gian ven sông và các nghề truyền thống tạo nên sức hút riêng. Du khách có thể kết hợp tham quan di sản, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm làm đồ thủ công và tìm hiểu sinh hoạt của người dân.

Cùng với Khu đền tháp Mỹ Sơn, Hội An góp phần tạo chiều sâu văn hóa cho hành trình du lịch tại Đà Nẵng, kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng biển với khám phá các giá trị di sản.

Ở hạng mục “Top 10 Cities for Meetings - ASIA” (Top 10 thành phố tổ chức hội họp hàng đầu châu Á), Đà Nẵng được bình chọn đồng hạng 4. Thành phố sở hữu lợi thế về hệ thống cơ sở lưu trú, không gian hội nghị, dịch vụ tổ chức sự kiện và khả năng kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình công tác, du lịch khen thưởng và các sự kiện doanh nghiệp.

Các chương trình hội họp, kết nối kinh doanh tại Đà Nẵng có thể kết hợp với nghỉ dưỡng, khám phá điểm đến, tiệc tối và hoạt động gắn kết tập thể, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người tham dự.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE năm 2026 của thành phố được triển khai với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”.

Theo chương trình, các đoàn khách nội địa từ 70 khách và khách quốc tế từ 30 khách trở lên có thể được hỗ trợ tư vấn, chào đón, quà tặng và kết nối truyền thông theo các điều kiện áp dụng.

Ngoài hai ghi nhận dành cho điểm đến nghỉ dưỡng và thành phố hội họp, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục của Smart Travel Asia 2026 Best in Travel Poll.

Cụ thể, TIA Wellness Resort đồng hạng 4 và Namia River Retreat (Hội An) đồng hạng 6 trong Top 10 khách sạn có dịch vụ spa hàng đầu châu Á. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đồng hạng 4 trong Top 10 khách sạn tổ chức tiệc cưới và đồng hạng 8 trong Top 10 khách sạn có chất lượng phục vụ hàng đầu châu Á.

Những kết quả này tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trên thị trường quốc tế, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến trong phân khúc nghỉ dưỡng, hội họp và dịch vụ du lịch chất lượng cao, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy xúc tiến, thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.