Chồng nguy kịch ở xứ người

Những ngày cuối tháng 11/2026, căn nhà cấp 4 của chị Lê Thị Thu (SN 1986), ở thôn Mỹ Hà, xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh), bao trùm không khí nặng nề. Chị chưa hết bàng hoàng khi hay tin chồng bị đột quỵ, dẫn đến hôn mê nơi đất khách.

Anh Hồ Văn Hiệp đang hôn mê nơi xứ người. Ảnh: NVCC

Biến cố xảy ra vào ngày 19/11. Hôm đó, chị Thu bất ngờ nhận được điện thoại từ một người quen ở Đức báo tin, chồng chị, anh Hồ Văn Hiệp (SN 1979) bị đột quỵ, hiện được cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi ấy, thông tin về nơi anh đang điều trị vẫn chưa được xác định.

Nhận tin dữ, người phụ nữ bị ngã gãy chân cách đây khoảng 1 tháng không đứng vững nổi, bật khóc giữa sân nhà. Ba đứa trẻ thấy vậy vội chạy đến ôm mẹ rồi khóc theo.

Chị Thu cho biết, sau một ngày tìm kiếm tại nhiều cơ sở y tế, người quen mới xác định được anh Hiệp đang điều trị tại một bệnh viện ở Thủ đô Berlin. Thông tin từ người quen của chị cho hay, các bác sĩ cho biết anh Hiệp bị phù não nặng, có biến chứng sang tim, liệt nửa thân bên trái và đối diện nguy cơ sống thực vật.

Chị Thu nức nở trước biến cố éo le của gia đình. Ảnh: Sỹ Thông

Từ ngày thông tin về bố gặp nạn, cuộc sống của ba đứa trẻ hoàn toàn đảo lộn. Con trai đầu của chị Thu là Hồ Tuấn Tú đang học lớp 12. Cú sốc quá lớn khiến Tú trầm lặng, ít nói hẳn. Mỗi lần đi học về, Tú lặng lẽ vào phòng, đóng cửa rồi trùm chăn khóc một mình.

Chồng đi làm ăn xa, một mình chị Thu chăm sóc 3 con nhỏ và xoay xở khoản nợ ngân hàng. Ảnh: Sỹ Thông

Hai em của Tú là Hồ Quỳnh Trang (SN 2017) và Hồ Đức Phúc (SN 2022) chứng kiến mẹ liên tục khóc, chỉ biết quấn quýt bên mẹ không rời.

Mong ước đưa chồng về quê

Anh Hiệp quê gốc ở xã Sơn Bằng, kết hôn với chị Thu, quê ở xã Sơn Bình. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng xuống khu vực Sơn Hà (nay thuộc xã Tứ Mỹ) thuê trọ để mưu sinh.

Trước đây, anh Hiệp làm nghề chạy xe ba gác thuê, còn chị Thu thức khuya, dậy sớm tráng bánh mướt, làm đồ ăn vặt bán lẻ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng dành dụm để nuôi ba con ăn học.

Tháng 5/2025, với mong muốn thoát cảnh ở trọ bấp bênh, vợ chồng anh quyết định thế chấp mảnh đất tích góp bấy lâu, vay ngân hàng tổng cộng 2 tỷ đồng. Một phần số tiền được dùng để xây căn nhà cấp 4 cho gia đình, phần còn lại làm chi phí để anh Hiệp sang Đức xuất khẩu lao động.

Thế nhưng, sau hơn một năm ở xứ người, công việc của anh không thuận lợi. Số tiền chắt chiu gửi về mỗi tháng chỉ vừa đủ để chị Thu trả khoản lãi ngân hàng 18 triệu đồng.

Ở quê nhà, chị Thu vẫn đều đặn dậy sớm, tất tả đi chợ, tự tay giao từng suất bánh mướt cho khách để kiếm thêm thu nhập. Dù nắng gắt hay mưa dầm, người phụ nữ ấy vẫn cố gắng làm lụng, mong các con có cuộc sống đủ đầy hơn.

Khoảng 1 tháng trước, chị Thu bị ngã gãy chân. Việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán trong thời gian này đều bị đình trệ. Vết thương ở chân vừa mới hồi phục thì chị lại phải đối diện với cú sốc khi hay tin chồng gặp nạn ở nước ngoài.

Bà Văn Thị Xuân (hàng xóm chị Thu) chia sẻ: "Hoàn cảnh của cô Thu vất vả, nay lại càng khổ sở khi chồng gặp nạn. Từ ngày cô Thu về đây sinh sống, chưa bao giờ có được một ngày để nghỉ ngơi, giờ lại ra nông nỗi này".

Hàng xóm đến nhà động viên chị Thu. Ảnh: Sỹ Thông

Chị Thu chia sẻ, hiện anh Hiệp vẫn nằm điều trị tại bệnh viện ở Đức, không có người thân túc trực chăm sóc. Khoảng một tuần, khi có người quen tranh thủ đến thăm, chị Thu mới được nhìn mặt chồng qua màn hình điện thoại. Người đàn ông từng là trụ cột gia đình giờ nằm hôn mê, không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh.

Theo người thân, để hoàn tất thủ tục và thuê phương tiện y tế chuyên dụng đưa anh Hiệp từ Đức về Việt Nam điều trị, gia đình cần hơn 3 tỷ đồng. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình chị Thu.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bà Hồ Thị Thu, Trưởng thôn Mỹ Hà, cho biết gia đình chị Lê Thị Thu thuộc diện khó khăn tại địa phương. Nay anh Hiệp gặp nạn nặng ở nước ngoài, gia đình gần như không còn khả năng xoay xở chi phí đưa anh về nước.

Chính quyền thôn cùng bà con lối xóm mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng để gia đình vượt qua biến cố. Với chị Thu lúc này, điều mong mỏi nhất là có đủ kinh phí đưa chồng trở về quê hương, để các con còn có cơ hội được ở gần bố.

Bạn đọc giúp đỡ chị Lê Thị Thu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.323 (chị Lê Thị Thu)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Thu theo địa chỉ: thôn Mỹ Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0343646824

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