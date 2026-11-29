Hội thi không chỉ góp phần bảo tồn một phương thức đánh bắt truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa địa phương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Hội thi diễn ra ngày 29/11 tại ấp Mỹ Chánh, xã Phụng Hiệp, với sự tham gia của 16 đội đến từ các ấp trong xã và những địa phương giáp ranh gồm Hiệp Hưng, Thạnh Hòa, Tân Bình và phường Ninh Kiều.

Các đội sẽ tranh tài kéo côn bắt cá trong thời gian 90 phút, kết hợp thi trang trí xuồng kéo côn và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các đội thuộc xã Phụng Hiệp tự chuẩn bị xuồng và dụng cụ thi đấu; Ban tổ chức hỗ trợ phương tiện cho các đội đến từ địa phương khác.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho 16 đội tham gia. (Ảnh: VĂN ÚT)

Không đơn thuần là một hoạt động vui chơi, hội thi còn tạo điều kiện để người dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chế tạo ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt truyền thống. Qua đó, địa phương có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Phụng Hiệp, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước đến người dân trong và ngoài địa bàn.

Bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết, mùa nước nổi từ lâu đã trở thành một phần ký ức thân thuộc của người dân miền tây. Khi nước từ thượng nguồn đổ về, đồng ruộng, kênh rạch, lung, trấp như mở rộng, mang theo nguồn tôm, cá, cua và nhiều loài thủy sản phong phú. Đây không chỉ là mùa mưu sinh mà còn là mùa gắn với những chuyến đi theo con nước, những bữa cơm cá đồng và câu chuyện bình dị bên bờ kênh.

Đại biểu tham dự khai mạc hội thi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong kho tàng ngư cụ truyền thống của cư dân Phụng Hiệp, kéo côn là phương thức đánh bắt độc đáo, được nhiều thế hệ gìn giữ. Chiếc côn có miệng tròn, thân thuôn dần như hình chiếc nón, được kéo dọc theo dòng nước, men theo bờ ruộng, mé kênh để bắt cá.

Để kéo côn hiệu quả, người tham gia phải am hiểu con nước, nắm được luồng cá, lựa chọn thời điểm và địa điểm phù hợp. Công việc đòi hỏi sự khéo léo, sức bền và tính kiên nhẫn. Đặc biệt, người làm nghề phải biết khai thác vừa đủ, không tận diệt, dành nguồn lợi thủy sản cho những mùa tiếp theo.

Vì vậy, kéo côn không chỉ là phương thức mưu sinh mà còn chứa đựng tri thức dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Những kinh nghiệm ấy được trao truyền qua đôi tay và lời chỉ dẫn của ông bà, cha mẹ, thể hiện cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên của người dân vùng sông nước.

Các đội sẽ tranh tài kéo côn bắt cá trong thời gian 90 phút. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vận động người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, chất nổ, hóa chất và các phương thức khai thác mang tính tận diệt. Đây là thông điệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì nguồn thủy sản tự nhiên lâu dài.

Để hội thi diễn ra an toàn, hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp yêu cầu các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, từ khâu khánh tiết, hậu cần đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế và an toàn thực phẩm. Các lực lượng phối hợp giám sát chặt chẽ, bảo đảm hoạt động diễn ra thiết thực, đúng quy định.

Du khách tham quan hội thi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ở cấp cơ sở, ông Trịnh Thanh Sang, Trưởng ấp Mỹ Phú cho biết, đội thi của địa phương tích cực chuẩn bị xuồng, dụng cụ kéo côn, trang trí phương tiện và lựa chọn lực lượng tham gia theo đúng thể lệ, góp phần tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Nhiều đội thích thú khi bắt được cá. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo thể lệ, sản lượng cá của các đội được cân thực tế đến 0,01kg. Cá loại A gồm cá lóc, cá trê, cá rô được tính 10 điểm/kg; cá loại B gồm các loại cá khác được tính 5 điểm/kg.

Ban tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kèm tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung kéo côn; trong đó, giải Nhất có mức thưởng cao nhất 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, có 10 giải Khuyến khích dành cho các đội đạt sản lượng cá trên 1,5kg cùng các giải thưởng ở phần thi trang trí xuồng và trưng bày sản phẩm.

Ban tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kèm tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất. (Ảnh: VĂN ÚT)

Giữa nhịp sống hiện đại, việc duy trì Hội thi “Kéo côn bắt cá mùa nước nổi” không chỉ góp phần bảo tồn một phương thức đánh bắt truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa địa phương.

Qua từng nhịp kéo côn, những kinh nghiệm dân gian và tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên tiếp tục được trao truyền, góp phần gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.