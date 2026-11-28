BATE Borisov (áo vàng) rớt hạng là cú sốc cực lớn của bóng đá Belarus.

Bi kịch được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng tối 28/11. Ở trận tiếp đón Isloch, BATE Borisov sớm vượt lên bởi pha phản lưới nhà của Andrey Makarenko. Tuy nhiên, nỗ lực của BATE Borisov đổ sông đổ biển khi trận đấu bước sang phút 90. Aleksandr Butko thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Isloch. Kết quả khép lại hy vọng trụ hạng của đội chủ nhà.

Sau 30 vòng đấu, BATE Borisov chỉ giành được 25 điểm, đứng thứ hai từ dưới lên và kém vị trí an toàn 2 điểm. Đây là lần đầu tiên CLB phải xuống hạng kể từ khi thành lập. Mùa trước, BATE Borisov vô địch Cúp Quốc gia Belarus và giành được vé tham dự vòng loại Conference League 2026/27.

Sự sa sút của BATE Borisov càng khó tin khi đội bóng này là gương mặt quen thuộc tại các cúp châu Âu. Năm 1999, họ lần đầu góp mặt ở UEFA Cup với những cầu thủ đáng chú ý như Aleksandr Hleb (cựu tiền vệ Arsenal) và Vitaly Kutuzov (cựu cầu thủ AC Milan).

Năm 2008, BATE Borisov lần đầu giành quyền tham dự vòng bảng Champions League, chạm trán Real Madrid, Juventus và Zenit Saint Petersburg. Đội bóng Belarus gây bất ngờ khi giành được hai trận hòa trước Juventus, lần lượt với tỷ số 2-2 trên sân nhà và 0-0 trên sân khách.

Một năm sau, BATE Borisov tiếp tục tạo dấu ấn tại Europa League với chiến thắng 2-1 trước AEK Athens, trước khi đánh bại Everton 1-0 trên sân khách. Năm 2011, họ tiến vào vòng 32 đội Europa League nhưng dừng bước trước PSG sau hai trận hòa do luật bàn thắng sân khách. Sau đó một năm, họ còn hạ gục Bayern Munich 3-1 ở vòng bảng Champions League.

Trong lịch sử bóng đá châu Âu, vẫn có những đội bóng chưa phải xuống hạng như Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Benfica, Porto, Ajax, PSV Eindhoven, Galatasaray và Celtic. Ở Nam Mỹ, những tên tuổi như Boca Juniors, Flamengo, Sao Paulo, Colo-Colo, Nacional và Penarol cũng duy trì thành tích tương tự.