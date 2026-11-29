Vượt chỉ tiêu doanh thu, tạo đà cho mùa cao điểm

Trong 11 tháng năm 2026, tổng thu du lịch TP Hồ Chí Minh đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ và vượt 416 tỷ đồng so với chỉ tiêu cả năm. Thành phố ước đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% và gần 47,6 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,39%.

Người dân và du khách đến xem các hoạt động văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Kết quả này cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng của thị trường du lịch thành phố, trong bối cảnh các hoạt động văn hóa, thương mại, giải trí và dịch vụ ngày càng được kết nối, tạo thêm động lực thu hút du khách.

Năm 2026, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách (gồm 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa) cùng tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng.

Chỉ còn một tháng để về đích chỉ tiêu cả năm, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh dồn lực khai thác mùa cao điểm thông qua chuỗi hoạt động quảng bá điểm đến gắn với hàng loạt chương trình kích cầu và trải nghiệm hấp dẫn, nhằm thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước.

Phố đi bộ Bùi Viện là điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Trong đợt kích cầu cuối năm, 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20% đến 48% giá phòng niêm yết; các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour từ 200.000 đồng mỗi khách.

Các chương trình ưu đãi không chỉ tập trung vào giá dịch vụ mà còn hướng đến việc kết nối hành trình du lịch với hoạt động mua sắm, ăn uống, tham quan và giải trí. Sở Du lịch đang phối hợp với Sở Công Thương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ để kết nối tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu cuối năm “Shopping Season in Vibrant HCMC”. Qua đó, du khách đến thành phố trong dịp lễ hội có thêm lựa chọn trải nghiệm, kết hợp tham quan với mua sắm, góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh cho các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Đặc biệt, Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 đến 6/12 trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Nhiều khách sạn, doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các gói ưu đãi dành riêng cho vận động viên và người thân, tạo điều kiện để nhóm khách này tiếp tục khám phá thành phố sau giải chạy.

Đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các điểm đến của thành phố cũng được giới thiệu tại Làng Marathon và khu vực về đích. Sau giải chạy, Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12/12 với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, làng nghề và biểu diễn Việt phục tại khu vực ven sông Sài Gòn. Du khách có thể nối dài hành trình đến phường Bình Dương để tìm hiểu đặc sản, sản phẩm OCOP hoặc đến phường Vũng Tàu để trải nghiệm văn hóa biển.

Bên cạnh các lễ hội sôi động tại khu vực trung tâm, không gian phát triển mới của TP Hồ Chí Minh đang mở ra dư địa lớn để đa dạng hóa sản phẩm dựa trên bản sắc văn hóa địa phương. Minh chứng rõ nét là chương trình khảo sát thực tế, trải nghiệm ẩm thực và giao lưu kết nối doanh nghiệp du lịch (B2B) mang chủ đề “Về Đất Thủ - Di sản và Làng nghề xưa” do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Thuận An, Lái Thiêu và các doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong hai ngày 26 và 27/11 vừa qua.

Du khách quốc tế tham quan làng gốm Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh.

Khám phá đời sống văn hóa đặc trưng của vùng đất Thủ, đoàn khảo sát lần lượt dừng chân tại không gian kiến trúc cổ kính ở phường Thủ Dầu Một (Chùa Hội Khánh, Nhà cổ Trần Văn Hổ, Nhà truyền thống, Chợ Thủ Dầu Một, Phố đi bộ Bạch Đằng); tìm hiểu nghề thủ công truyền thống tại phường Chánh Hiệp (Làng sơn mài và Đình thần Tương Bình Hiệp, Lò lu Việt Long, Cầu Rồng Lu) và trải nghiệm nghệ thuật gốm sứ ở phường Thuận An, Lái Thiêu (Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, Vườn gốm Lái Thiêu).

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ngành du lịch thành phố đã vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm phía trước. Chúng tôi kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ thu hút thêm du khách, khuyến khích khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm. Sức mua của du khách trong mùa cao điểm sẽ góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế thành phố”.

Kích cầu cần đi cùng nâng chất lượng sản phẩm và gia tăng chi tiêu

Từ góc nhìn doanh nghiệp, tăng trưởng du lịch không chỉ được đo bằng số lượng khách mà còn ở mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị kinh tế mà mỗi chuyến đi mang lại.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế VinaGroup (VinaGroup Travel) cho rằng, kết quả 11 tháng năm 2026 cho thấy du lịch TP Hồ Chí Minh đang có những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khách, mức chi tiêu và giá trị kinh tế mà mỗi du khách mang lại, thay vì chỉ tập trung vào số lượng.

Đến TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm, du khách được thưởng thức nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn.

Theo ông Mẫn, xu hướng du lịch hiện nay hướng đến những trải nghiệm độc đáo, dịch vụ chất lượng cao và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm, phân loại thị trường và tổ chức quảng bá đúng đối tượng sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.

Đối với mùa kích cầu cuối năm, doanh nghiệp cần đẩy mạnh liên kết giữa du lịch với tiêu dùng, mua sắm, lễ hội và các hoạt động trải nghiệm. Những chương trình khuyến mại nên được tổ chức thường xuyên, có kế hoạch theo mùa, vừa tạo sức hút cho điểm đến vừa giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua các chiến dịch chung.

Ông Mẫn cũng đề xuất phát triển mua sắm thành một sản phẩm quan trọng của du lịch thành phố, trên cơ sở kết nối hệ thống chợ, trung tâm thương mại, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản và hàng hóa từ các làng nghề vào hành trình tham quan. Bên cạnh đó, cần quan tâm các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa sau mua sắm, đặc biệt đối với khách quốc tế, nhằm tạo thuận lợi cho du khách khi lựa chọn và mang sản phẩm Việt Nam về nước.

Tại Thủ Dầu Một có những ngôi chùa và đình cổ mang vẻ đẹp của thời gian, đem lại cho du khách sự yên bình khi tham quan.

Một hướng khai thác khác được doanh nghiệp đề cập là tận dụng các sự kiện quốc tế, đặc biệt là APEC 2027 để quảng bá và thúc đẩy thương mại sản phẩm Việt Nam. Theo ông Mẫn, các cảng hàng không quốc tế không chỉ là cửa ngõ giao thông mà còn có thể trở thành không gian giới thiệu, thương mại các sản phẩm đặc trưng Việt Nam, nhất là hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và quà tặng văn hóa có chất lượng.

Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề gốm ở Lái Thiêu.

Về phía doanh nghiệp lữ hành, việc chủ động liên kết để hình thành hành trình trọn gói, kết hợp vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, giải trí và trải nghiệm văn hóa sẽ giúp gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. TP Hồ Chí Minh có thể khai thác các tuyến kết nối đô thị, Chợ Lớn, Củ Chi, Cần Giờ, mở rộng liên kết với Bình Dương, Vũng Tàu, đồng thời phát triển du lịch đường sông, du thuyền và kinh tế ban đêm.

TP Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đà tăng trưởng du lịch thành sức bật cho mùa cao điểm cuối năm thông qua chuỗi sự kiện và chương trình kích cầu. Mục tiêu không chỉ thu hút khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao giá trị du lịch.