Nghệ nhân Lý Kim Xuyến vui vẻ biểu diễn một đoạn hò khoan trong chương trình “Dân vận khéo trong bảo tồn bản sắc văn hóa, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” do Hội LHPN thành phố phối hợp UBND xã Thạnh Mỹ tổ chức ngày 23/11. Ảnh: L.P

Tri thức bản địa

Hát hò khoan từng là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian giàu tính tương tác của người dân xứ Quảng. Người hát có thể mở lời bằng một câu ví von, một lời thăm hỏi, rồi người đối diện tiếp nối bằng câu đáp. Kịch bản không cố định mà được tạo nên từ sự ứng khẩu, vốn hiểu biết và cái duyên của mỗi người.

Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng chia sẻ, trong hò khoan xứ Quảng, bên cạnh những câu hát nhân ngãi, giao duyên còn có một hình thức đối đáp đặc biệt gọi là hát xạo.

Đây là những câu hát mang tính châm chọc, trêu ghẹo, bông đùa, tạo tiếng cười trong cuộc hát. Cái xạo ở đây không phải sự gian dối, mà là cách nói không có thật, một lối ứng khẩu tinh nghịch để người hát thử tài, bắt bẻ và làm khó nhau.

Cũng theo bà Hựu, trong hát xạo, các cô gái Quảng thường chủ động khiêu khích, châm chọc, buộc người con trai phải tìm cách đối đáp. Chính sự linh hoạt ấy làm nên sức hấp dẫn của cuộc hát. Lời ca có khi táo tợn, nhưng ẩn sau đó là tinh thần vui tươi, lạc quan và khả năng sử dụng ngôn ngữ đầy sáng tạo của người lao động.

Ví như, khi người đàn ông ví von “Trên trăng, dưới nước anh đứng trước mũi thoàng (mũi thuyền)/ Bao nhiêu cơn sóng dợn anh thương nàng bấy nhiêu”, nhưng gặp cô gái hát xạo sẽ trả lời “Anh ơi! Chớ anh thương sao đặng mà thương/ Quần em vắn chặt như rương khóa rồi!”. Những câu đối đáp ấy cho thấy sự nhanh trí, khả năng ứng biến và cái duyên của người hát.

Hò khoan xứ Quảng còn có nét riêng trong cách sử dụng tiếng đệm, phương ngữ và lối ví von. Những tiếng “bậu”, “mô”, “chừ”, “rứa”, “ni”, “tê” đưa lời ca trở về gần với giọng nói thường ngày.

Cái tình trong câu hò không nhất thiết phải nói thẳng. Có khi chỉ một câu hỏi, một lời trách nhẹ, một cách ví von cũng đủ để người nghe hiểu điều người hát muốn gửi gắm.

Thế nhưng, không phải mọi điệu hò đều sinh ra từ những cuộc vui. Có những câu hát gắn chặt với sự vất vả của người lao động.

TS. Trần Thị Ánh Nguyệt, khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết, trong đời sống cư dân ven sông, ven biển, nhiều điệu hò được hình thành từ chính quá trình mưu sinh, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người với môi trường sông nước.

Nhiều năm nghiên cứu điệu hò khoan, chị cho rằng, hò giựt chì, hay còn gọi là hò kéo lưới là một trong những hình thức diễn xướng tiêu biểu cho mối liên hệ ấy. Khi thuyền về, người trên bờ nghe tiếng gọi, cùng ra kéo lưới.

Tiếng hò lúc này trở thành hiệu lệnh để mọi người phối hợp sức lực, cùng thực hiện động tác kéo. Nhịp hò thay đổi theo từng công đoạn, khi khoan thai, khi dồn dập, tạo sự đồng bộ giữa những người tham gia.

Ở miền núi xứ Quảng, những điệu hò cũng gắn với nhịp sống của cư dân ven sông. Nghệ nhân Lý Kim Xuyến (thôn Hoa, xã Thạnh Mỹ) cho biết, từ xa xưa, người dân vùng cao đã có những điệu hò gắn với công việc thường ngày. Trong đó, hò đạp xe nước, hò chèo đò dọc là những hình thức diễn xướng dân gian mang dấu ấn của đời sống lao động, được lưu truyền qua lời hát và ký ức của các thế hệ.

“Nếu hò khoan thường gắn với những cuộc hát đối đáp, giao duyên, thì hò đạp nước lại mang nhịp điệu của công việc. Tiếng hò cất lên theo nhịp chân, nhịp đạp, giúp người lao động vơi đi nhọc nhằn. Trong lời hò có những câu kể về công việc, về cuộc sống, cũng có những lời bông đùa, gửi gắm tình cảm giữa những người cùng làm, cùng hát”, nghệ nhân Lý Kim Xuyến chia sẻ.

Để ký ức sống mãi

Dòng sông vẫn chảy, nhưng không gian sống và phương thức mưu sinh của cư dân hai bên bờ đã có nhiều đổi khác. Những chuyến đò dọc, đò ngang thưa dần. Nhiều công việc từng gắn với nhịp chèo, kéo lưới, đạp xe nước không còn phổ biến.

Nghệ nhân Lý Kim Xuyến cho rằng, việc lưu giữ những điệu hò ấy cũng là gìn giữ một phần ký ức văn hóa của người vùng cao. Bởi khi những công việc cũ dần thay đổi, không gian diễn xướng thu hẹp, tiếng hò xưa hầu như đã vắng bóng trong đời sống thường ngày.

Có lẽ, sự mai một của tiếng hò không đơn thuần là mất đi một làn điệu dân ca. Bởi đằng sau mỗi câu hát còn có hình ảnh của những con người từng sống bằng nghề sông nước, những cuộc gặp gỡ bên bến đò, những buổi cùng nhau kéo lưới hay những tháng ngày lao động trên đồng ruộng.

Những gì từng được trao truyền từ người này sang người khác qua những cuộc hát đối đáp nay có nguy cơ chỉ còn lại trong trí nhớ của một số ít người. Bởi vậy, việc sưu tầm, ghi chép và trao truyền những làn điệu dân gian cần được bắt đầu từ chính những người đang lưu giữ vốn hò.

Theo TS. Trần Thị Ánh Nguyệt, việc đưa dân ca đến gần hơn với thế hệ trẻ cũng cần những cách tiếp cận phù hợp. Những buổi giao lưu với nghệ nhân, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương trong trường học có thể mở ra cơ hội để người trẻ biết đến những điệu hò từng gắn bó với quê hương.

Điều quan trọng không chỉ là nghe và thuộc lời ca, mà còn hiểu được câu chuyện về con người, nghề nghiệp và dòng sông ẩn sau mỗi điệu hò.

“Ngày nay, tiếng hò có thể không còn vang lên trên những chuyến đò hay giữa nhịp lao động ven sông. Nhưng trong lời kể của nghệ nhân, trong những câu hát được lưu giữ và cả ký ức của những người từng lớn lên bên sông nước, âm điệu ấy vẫn còn hiện diện.

Dòng sông có thể đổi thay theo năm tháng, bến cũ có thể không còn, nhưng những câu hò chắc chắn vẫn neo lại bóng dáng ở một miền quê, một nếp sống và tâm tình của người xứ Quảng”, chị Nguyệt nói.