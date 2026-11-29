Trong căn bếp của mỗi gia đình, dầu ăn là nguyên liệu được sử dụng thường xuyên để chế biến nhiều món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đến cách lựa chọn, sử dụng và bảo quản loại thực phẩm này. Dùng dầu không đúng cách có thể khiến chất lượng dầu suy giảm, ảnh hưởng đến hương vị món ăn và sức khỏe.

Dưới đây là 5 nguyên tắc các gia đình nên lưu ý.

Không nhất thiết dùng một loại dầu cho mọi món ăn

Nhiều gia đình có thói quen mua một chai dầu lớn để sử dụng cho tất cả các món, từ chiên, xào đến trộn salad. Cách này khá tiện lợi nhưng chưa chắc đã tận dụng được đặc tính của từng loại dầu.

Mỗi loại dầu có thành phần chất béo, hương vị và khả năng chịu nhiệt khác nhau. Dầu đậu nành, dầu cải hay dầu hướng dương tinh luyện có thể dùng cho nhiều món chiên, xào thông thường. Trong khi đó, dầu mè thơm thường được dùng để tạo hương vị cho món ăn; dầu ô liu nguyên chất phù hợp với các món trộn hoặc chế biến ở nhiệt độ thích hợp.

Gia đình không cần mua quá nhiều loại dầu gây tốn kém. Có thể chọn một loại dầu phục vụ nhu cầu nấu nướng hằng ngày và một loại dành cho những món cần hương vị riêng. Khi mua, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, thay vì chỉ quan tâm đến giá tiền hoặc nguyên liệu sản xuất.

Không để dầu nóng đến mức bốc khói

Một số người có thói quen đợi dầu thật nóng, thậm chí bốc khói mới cho thực phẩm vào chảo vì cho rằng cách này giúp món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, khi dầu bốc khói do quá nhiệt, các thành phần trong dầu có thể bắt đầu phân hủy, tạo ra những hợp chất không có lợi và làm ảnh hưởng đến mùi vị món ăn.

Khi nấu nướng, nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng món, tránh để chảo dầu nóng quá lâu mà không có thực phẩm. Nếu dầu đã bốc khói nhiều hoặc xuất hiện mùi khét, hãy tắt bếp, để dầu nguội rồi thay bằng dầu mới, không tiếp tục sử dụng phần dầu đã bị quá nhiệt.

Hạn chế tái sử dụng dầu đã qua nhiều lần chiên rán

Sau khi chiên nem, rán cá hoặc chế biến các món ngập dầu, nhiều gia đình thường giữ lại phần dầu thừa để dùng cho bữa sau. Tuy nhiên, việc liên tục đun nóng và làm nguội khiến dầu bị oxy hóa, chất lượng suy giảm.

Không có số lần tái sử dụng cố định phù hợp với mọi loại dầu, bởi mức độ xuống cấp còn phụ thuộc vào nhiệt độ, thời gian chiên và loại thực phẩm được chế biến. Vì vậy, cần quan sát tình trạng dầu trước khi quyết định sử dụng tiếp. Nếu dầu có những dấu hiệu sau, nên loại bỏ:

Có mùi ôi, khét hoặc khó chịu.

Chuyển màu sẫm bất thường, trở nên đặc và dính.

Nổi nhiều bọt dai dẳng khi đun nóng.

Dễ bốc khói ở nhiệt độ thấp hơn bình thường.

Tốt nhất, hãy ước lượng lượng dầu vừa đủ trước khi nấu để hạn chế dầu thừa. Dầu đã qua sử dụng cũng không nên đổ trực tiếp xuống bồn rửa vì có thể gây tắc nghẽn đường ống.

Bảo quản dầu ăn ở nơi khô ráo, thoáng mát

Để tiện sử dụng, nhiều người thường đặt chai dầu ăn ngay cạnh bếp nấu. Tuy nhiên, đây không phải vị trí lý tưởng để bảo quản dầu lâu dài. Nhiệt độ cao, ánh sáng và sự tiếp xúc với không khí có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, khiến dầu nhanh xuống cấp và mất đi hương vị ban đầu.

Nên cất dầu trong ngăn tủ khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt như bếp nấu, lò nướng. Sau mỗi lần sử dụng, cần đóng kín nắp chai để hạn chế tiếp xúc với không khí.

Ngoài ra, gia đình ít nấu ăn không nhất thiết phải mua dầu đóng can lớn chỉ vì giá rẻ hơn. Chọn dung tích phù hợp với nhu cầu sẽ giúp tránh tình trạng chai dầu đã mở nắp quá lâu mà chưa sử dụng hết.

Dầu thực vật tốt cũng không nên dùng quá nhiều

Dầu thực vật cung cấp chất béo cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Nhiều loại dầu còn chứa chất béo không bão hòa, có lợi khi được sử dụng hợp lý thay thế một phần chất béo bão hòa.

Tuy nhiên, dù là dầu thông thường hay dầu cao cấp, mỗi gram chất béo đều cung cấp khoảng 9 kcal. Một thìa canh dầu ăn có thể chứa khoảng 120 kcal. Vì vậy, sử dụng quá nhiều dầu vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào cơ thể tăng lên.

Thay vì rót dầu trực tiếp vào chảo theo cảm tính, bạn có thể dùng thìa để kiểm soát lượng dầu khi chế biến. Trong thực đơn hằng ngày, nên kết hợp các món chiên, xào với món hấp, luộc, nấu canh để cân đối lượng chất béo.

Sử dụng dầu ăn hợp lý không chỉ nằm ở việc chọn được sản phẩm tốt mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và bảo quản mỗi ngày. Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen trong căn bếp, gia đình có thể hạn chế lãng phí, giữ chất lượng dầu và xây dựng chế độ ăn uống cân đối hơn.