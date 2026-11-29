NSND Trịnh Mạnh Hùng (phải) giảng dạy thổi sáo cho học trò, mong muốn tiếng sáo được bảo tồn và giữ gìn. Ảnh: T.V

Cảm xúc là linh hồn

Gặp NSND Trịnh Mạnh Hùng ngày cuối tuần khi đang dạy thổi sáo ca khúc Nỗi đau của rừng cho Đỗ Nguyễn Nguyên Lộc (lớp 10, Trường THPT Hòa Vang) tham gia cuộc thi Âm nhạc học đường tại Thủ đô Hà Nội sắp đến. Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty CP Hãng phim Việt Arts, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội tổ chức.

Ông bày tỏ, cây sáo đang hướng dẫn học trò là cây sáo vỗ không lỗ bấm, khoét thêm một rãnh vuốt xẻ nhỏ nơi đầu cây sáo. Khi thổi, người chơi chỉ cần thổi dọc và dùng tay vỗ vào đầu cây sáo. Cây sáo vỗ không lỗ bấm phù hợp thổi ca khúc mang giai điệu của rừng núi bởi tăng độ rung, độ cảm và thanh âm lúc mạnh mẽ, khi thì cao hứng. Còn cây sáo trúc 6 lỗ và 10 lỗ thích hợp những ca khúc dân ca truyền thống giúp người nghe miên man theo miền ký ức xa xôi, hoài niệm.

Gợi về ký ức sáo trúc, NSND Trịnh Mạnh Hùng bộc bạch, khi là cậu bé lên 7, ông đã dành niềm yêu thích cho sáo trúc đến cháy bỏng. Sau này, được đào tạo bài bản ngành nhạc cụ dân tộc tại Trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là Trường Đại học - Sân khấu Điện ảnh) và rèn luyện chuyên môn tại Đoàn văn công Quân khu 5, ông như chắp thêm đôi cánh đam mê.

Đến nay, ông gắn bó hơn 10 loại sáo trúc như sáo 6 lỗ, 10 lỗ, sáo mèo, sáo bầu, sáo vỗ không lỗ bấm, phong tiêu, sáo Dizi, sáo Flute... Đặc biệt, ông là người Việt Nam đầu tiên thổi cây sáo vỗ không lỗ bấm và đoạt nhiều giải thưởng từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhạc sĩ thành phố. Cây sáo này giúp ông biểu diễn đạt trình độ cao từ sân khấu lớn nhỏ trong nước cho đến các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật nhiều nước ở khắp châu Âu và châu Á những năm 1994.

“Mỗi khi tiếng sáo cất lên, trong tôi xen lẫn sự tự hào của dân tộc và niềm tâm huyết dành cho sáo trúc hơn nửa thế kỷ dù gặp nhiều chông chênh. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ xem đó là rào cản bởi tiếng sáo như tiếng lòng của quê hương và hạnh phúc khi tiếng sáo vẫn còn tồn tại. Chỉ sợ một mai thanh âm này biến mất và bị lãng quên”, ông xúc động nói.

Các thành viên CLB nhạc cụ dân tộc TIA biểu diễn sáo trúc kết hợp các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống đàn tranh, tỳ bà… Ảnh: T.V

Theo NSND Trịnh Mạnh Hùng, tất cả các loại sáo, để thổi hay và đệm ngâm thơ có hồn, người thổi phải làm quen các bước thổi sáo cơ bản như đặt môi, bấm ngón và luyện hơi từ 1-3 năm. Sau khoảng thời gian này, người chơi tăng độ khó như rung hơi, đánh lưỡi tách nốt, trượt ngón và mổ tông để tạo nhiều tông giọng…

Đồng thời, người chơi phải dùng tay bịt kín các lỗ trên thân sáo. Điều này giúp cây sáo phủ kín âm bên trong và khi thoát ra sẽ thánh thót, trong trẻo, du dương, thậm chí, day dứt, gợi thương, gợi nhớ.

Yêu cầu khác, người thổi phải cảm âm tốt, có độ nhạy tông và làn hơi ổn định. Mỗi loại sáo sử dụng tông phù hợp với ca khúc và quãng giọng người ca. Ví như bài hát nhẹ nhàng thì dùng sáo 6 lỗ, 10 lỗ, sáo bầu cho bài hát miền núi phía Bắc hay nhạc cổ điển thì dùng sáo Flute... Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật thì cảm xúc của người thổi là “linh hồn” giúp tiếng sáo bay, ngân và vang xa.

“Làm mới phải giữ được bản sắc”…

Để tiếng sáo vang lên và nhớ về, những năm qua, NSND Trịnh Mạnh Hùng tham gia giảng dạy bộ môn thổi sáo cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Với ông, việc truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp thế hệ trẻ giữ gìn, bảo tồn và phát triển.

Theo ông, để tiếng sáo đến gần với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, việc kết hợp sáo trúc với các loại nhạc cụ dân tộc khác hay nền nhạc hiện đại là cần thiết. Bởi sáo trúc khi hòa tấu cùng đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt hay tỳ bà, trống… sẽ tạo nên những màu âm phong phú, mới mẻ. Còn khi sáo trúc kết hợp guitar, piano, bản phối điện tử, nhạc trẻ, nhạc phim sẽ trở nên cuốn hút, sôi động.

Cùng quan điểm, giảng viên Trần Nhật Tân, Trưởng bộ môn Nhạc cụ truyền thống, Giám đốc dự án mang Nhạc cụ truyền thống đến với các trường THPT trên địa bàn thành phố, Đại học FPT Đà Nẵng cho rằng, muốn giữ gìn thì nhạc cụ phải được chơi, được nghe và được yêu mỗi ngày. Qua đó, làm mới phải giữ được bản sắc chứ không phải để tiếng sáo dần đánh mất và là một âm thanh trang trí, làm nền. Khi cân bằng yếu tố truyền thống và hiện đại, tiếng sáo nói riêng và các loại nhạc cụ truyền thống khác nói chung sẽ còn ngân vang, hiện diện lâu dài trong đời sống hôm nay, mai sau.

“Những năm qua, Đại học FPT đưa nhạc cụ truyền thống vào chương trình học bắt buộc, trong đó, có bộ môn thổi sáo, đó là nền tảng quan trọng gìn giữ văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, CLB Nhạc cụ dân tộc TIA của trường được thành lập từ các sinh viên yêu thích nhạc cụ dân tộc, ngoài việc biểu diễn tại các chương trình lớn trong và ngoài trường, CLB chủ động đưa đàn nguyệt, đàn tranh, sáo trúc, tỳ bà... ra không gian công cộng hay dự án cộng đồng đến với các trường THPT trong thành phố.

Ở những nơi này, người dân và du khách có thể dừng chân lắng nghe tiếng sáo trúc nói riêng và các loại nhạc cụ truyền thống khác ngay giữa phố thị. Nhờ đó, âm thanh nhạc cụ dân tộc không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn trở nên gần gũi trong đời sống hằng ngày”, giảng viên Trần Nhật Tân chia sẻ.