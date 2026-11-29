>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí chuẩn bị Festival hoa tại Đà Lạt:

Tiểu cảnh hoa bên hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những bông khoe sắc giữa tiết trời nắng lạnh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụm tiểu cảnh tại khu vực vòng xoay trước chợ Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các cơ quan, đơn vị trang trí tô điểm trước mùa lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Không gian hoa trên đường Trần Quốc Toản. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hàng chục loại hoa được trang trí sẵn sàng cho mùa lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước khuôn viên các trường học cũng được trang trí hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hệ thống tưới tự động cho không gian hoa trên đảo Bích Câu (hồ Xuân Hương). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụm tiểu cảnh với hình tượng độc đáo thiên thần đứng bên trái quả dâu tây và các mô hình nhạc cụ khổng lồ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người dân dạo bước bên hồ Xuân Hương với không gian hoa rực rỡ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hoa khoe sắc dưới nắng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dãy hoa hồng rộ nở trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN