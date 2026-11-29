Đà Lạt khoe sắc rực rỡ trước thềm Festival hoa 2026
Những ngày này, Đà Lạt khoe sắc với một diện mạo rực rỡ sắc hoa trên khắp các tuyến đường, công viên, khu dân cư và trường học. Người dân, doanh nghiệp tích cực chung tay chỉnh trang đô thị, chăm chút cho cảnh quan, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới trước thềm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
>> Phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí chuẩn bị Festival hoa tại Đà Lạt:
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/da-lat-khoe-sac-ruc-ro-truoc-them-festival-hoa-2026-post884237.html