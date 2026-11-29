Chiều 28.11, Quảng trường Kiss Square rộn ràng với chương trình giao lưu văn hóa của Nhà hát Múa rối Việt Nam và đoàn nghệ sĩ Jose Navarro đến từ Peru. Trong khoảng một giờ, những màn trình diễn đặc sắc đã thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là du khách quốc tế.

Đảm nhận vai trò diễn viên chính của đoàn Peru, nghệ sĩ Jose Navarro giới thiệu rối găng và rối dây. Qua từng thao tác khéo léo, những con rối trở nên mềm mại, uyển chuyển và đầy sức sống.

Sau phần biểu diễn, nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn khán giả cầm rối và làm quen với những kỹ thuật cơ bản.

Nhiều em nhỏ nước ngoài hào hứng thử sức với các động tác tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng.

Chị Khánh Linh được nghệ sĩ Jose Navarro chỉ dẫn tỉ mỉ cách điều khiển rối găng bằng từng ngón tay

Cùng góp mặt tại chương trình, Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến vở rối cạn Nhịp điệu quê hương. Trên nền những làn điệu dân ca truyền thống, tác phẩm tái hiện sinh động đời sống lao động và sinh hoạt bình dị của người nông dân Việt Nam.

Những con rối làm từ mây tre đan với tạo hình ngộ nghĩnh nhịp nhàng chuyển động cùng lời ca, tiếng nhạc.

Đây cũng là vở từng giành Giải Quán quân Thế giới tại Liên hoan Múa rối Thế giới 2014 ở Bangkok (Thái Lan), vượt qua hơn 160 đoàn nghệ thuật từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chị Polina, du khách Nga, cũng hào hứng thử các dụng cụ biểu diễn và cho biết đây là hoạt động rất thú vị.

Sức hút của buổi chiều không dừng lại ở các tiết mục. Sau phần biểu diễn, nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn khán giả cầm rối và làm quen với những kỹ thuật cơ bản.

Khi Phú Quốc lên đèn, không khí liên hoan tiếp tục nóng lên với đêm diễn thứ ba. Ngay trước giờ mở màn, nhiều vị trí tại Nhà hát À Ơi đã được lấp đầy bởi khán giả và du khách háo hức chờ đón các chương trình đến từ Việt Nam, Lào và Ai Cập.

Nhà hát Múa rối Hải Phòng mang đến Cổng làng, đưa người xem trở về với hình ảnh thân thuộc của làng quê và văn hóa truyền thống.

Đoàn nghệ thuật Lào gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường qua vở Cái giá của sự bất cẩn.

Trong khi đó, đại diện Ai Cập góp mặt với Zat và chiếc váy đỏ, câu chuyện nhắc nhở về an toàn trên không gian mạng.

Khép lại ngày 28.11, liên hoan không chỉ giới thiệu nét độc đáo của nhiều nền nghệ thuật múa rối. Những phút giây cùng xem, cùng chơi và cùng học còn góp phần đưa bản sắc Việt Nam và các quốc gia đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Lịch biểu diễn Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 ngày 29.11 Buổi chiều – Giao lưu tại Sân khấu Kiss Stage 17h00–17h20: Nhà hát Rối Cairo (Ai Cập). 17h25–17h45: PuppetKu's Theatre Malaysia và Đại học Sư phạm Sultan Idris (UPSI). Buổi tối – Biểu diễn dự thi tại Nhà hát À Ơi 20h00: Nhà hát Múa rối Việt Nam – vở Nghêu Sò Ốc Hến (60 phút). 21h15: Paper Monkey Theatre (Singapore) – vở The Web of Deceit (Mạng nhện lừa dối, 30 phút). 22h00: Noisy Oyster (Vương quốc Anh) – vở DaSilva Marionette Circus (Gánh xiếc rối dây DaSilva, 30 phút).