Hoa giấy được tạo thành hình con mèo dễ thương trưng bày tại Triển lãm hoa giấy thường niên tại công viên Liên Hoa Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 28/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm hoa giấy thường niên đang diễn ra tại công viên Liên Hoa Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 28/11/2026 (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hoa giấy được chọn làm loài hoa biểu tượng của Thâm Quyến từ tháng 9/1986. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Từ năm 1999, thành phố duy trì tổ chức triển lãm hoa giấy thường niên. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm năm nay diễn ra tại công viên Liên Hoa Sơn, Công viên Triển lãm Hoa và Cây cảnh quốc tế Thâm Quyến và Thung lũng hoa giấy Bảo An. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Triển lãm hoa giấy tại công viên Liên Hoa Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 28/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)