Dự lễ bế mạc có đồng chí Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, địa phương, nhà tài trợ và đông đảo vận động viên, cổ động viên.

Diễn ra trong 4 ngày (từ 26 - 29/11/2026), giải đấu quy tụ 1.500 vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở 7 cự ly gồm: 160 km, 100 km, 70 km, 42 km, 25 km, 10 km và 5 km. Hành trình chạy đi qua địa bàn các xã: Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Vinh Quý, Quang Long và cùng về đích tại Khu du lịch Thác Bản Giốc.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam cự ly 160 km.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức trao 12 bộ huy chương cho 60 vận động viên đạt thành tích xuất sắc, đồng thời trao kỷ niệm chương hoàn thành cho các vận động viên cán đích trong thời gian quy định.

Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” không chỉ góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” mà còn là nhịp cầu quảng bá sinh động cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, giá trị di sản địa chất của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, giải còn lồng ghép hội chợ thể thao và chương trình giao lưu, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó gắn kết thể thao với trách nhiệm cộng đồng và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.