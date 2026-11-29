Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” đã tạo nên một đêm hội văn hóa giàu cảm xúc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Hùng

1. Mạch nguồn văn hóa dân tộc được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử đang tiếp tục khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và tinh thần đại đoàn kết cho thế hệ hôm nay. Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần đầu tiên được tổ chức đã khẳng định tinh thần đó, đồng thời tiếp nối sống động hành trình 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946).

Cùng với hành trình 80 năm và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vừa qua, một lần nữa, Thủ đô Hà Nội thể hiện rõ vai trò là trung tâm lớn về văn hóa, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn nổi bật, đồng thời khẳng định tinh thần gốc của văn hóa là dân tộc, là nhân dân đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra vào tối 24-11, cùng chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Điều sâu lắng và nhiều ý nghĩa là thông điệp của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô tại chương trình: “Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng”.

2. Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến tự thân là biểu tượng về nơi chốn lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Trong hành trình phát triển, Hà Nội luôn tự ý thức và có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp nền văn hiến nghìn năm, xây dựng một Thủ đô đáng sống và hạnh phúc.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tiếp tục được chú trọng. Giai đoạn 2022-2026, thành phố đã đầu tư tu bổ 1.070 di tích với tổng kinh phí hơn 27.744 tỷ đồng. Toàn thành phố hiện có 234 công trình phục vụ cấp xã trở lên và 4.481 thiết chế tại thôn, tổ dân phố. Các hồ sơ trình UNESCO đối với “Phở”, “Múa rối nước”, Cổ Loa và hồ sơ vinh danh một số danh nhân tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình.

Xây dựng con người Hà Nội và môi trường văn hóa được cụ thể hóa thông qua hệ giá trị, chuẩn mực và các mô hình thực tiễn. Thành phố tiếp tục xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử của người Hà Nội với Bộ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Hiện có 100% xã, phường đăng ký ít nhất một mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở; đến đầu tháng 9-2026, có 26 xã, phường đã ra mắt mô hình. Các mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát huy giá trị văn hóa tôn giáo tiếp tục được duy trì.

Đặc biệt, sau khi được chuyển giao về thành phố quản lý từ ngày 1-7-2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam duy trì hoạt động ổn định với 16 nhóm cộng đồng dân tộc. Nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn được tổ chức tại đây đã, đang khẳng định vai trò Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước; đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thành phố đã tiên phong xây dựng và triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó nhận diện 11 ngành với 62 chỉ tiêu tạo cơ sở thí điểm đo lường quy mô, tốc độ tăng trưởng và mức đóng góp vào tổng thu nhập trên địa bàn (GRDP). Thành phố cũng đã phê duyệt 4 đề án trung tâm công nghiệp văn hóa... Đồng thời, thành phố tiếp tục xây dựng khu phát triển thương mại - văn hóa Bát Tràng và 2 tuyến kinh tế đêm tại phố ẩm thực Tống Duy Tân, khu thương mại - văn hóa Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng. Hai làng nghề Sơn Đồng và Chuyên Mỹ đã cơ bản hoàn thiện mô hình không gian sáng tạo, làm cơ sở nhân rộng. Mạng lưới 82 không gian sáng tạo của Hà Nội đã được cập nhật với hơn 100 hoạt động...

Thúc đẩy du lịch gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, thành phố đã hình thành 80 sản phẩm du lịch kích cầu; phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, làng nghề, du lịch đêm gắn với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch được đẩy mạnh với 30 cơ sở dữ liệu gốc được xác định; hoàn thành khung kỹ thuật Bản đồ Văn hóa Hà Nội trên nền tảng WebGIS, cập nhật dữ liệu 557 công viên, vườn hoa, cây xanh và 3.226 địa chỉ di sản, di tích. Nhiều di tích, thiết chế văn hóa đã triển khai số hóa 3D, mã QR, thuyết minh đa ngôn ngữ, triển lãm số, VR/AR, tham quan ảo, bán vé và thanh toán trực tuyến.

3. Trong hơn một nghìn năm lịch sử, vẻ đẹp và giá trị văn hóa của Hà Nội được biểu hiện phong phú từ lối sống, văn hóa ẩm thực đến kiến trúc, các di tích, danh lam thắng cảnh và con người Thủ đô.

Trong giai đoạn mới, thành phố xác định phát triển văn hóa Thủ đô là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực tăng trưởng mới. Thành phố gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, kinh tế đêm, không gian sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị được đặt trong tổng thể thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Thành phố phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển, bảo đảm các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa, con người Thủ đô được đặt trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, lấy giá trị văn hóa truyền thống làm cốt lõi, kết hợp hài hòa với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực người Hà Nội thời kỳ mới tạo nên bản sắc văn hóa, sức mạnh mềm, nguồn lực và động lực phát triển mới, bền vững của Thủ đô và cả nước.

Bồi đắp văn hiến nghìn năm, làm nên Thủ đô đáng sống là nhiệm vụ xuyên suốt để hướng đến mục tiêu cao nhất là góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.