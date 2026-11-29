Đêm hội Diwali 2026: Trải nghiệm Lễ hội ánh sáng Ấn Độ tại Hà Nội
Diwali (hay còn gọi là Deepavali, nghĩa là "dòng ánh sáng") là Lễ hội ánh sáng lớn và nổi tiếng bậc nhất của người Ấn Độ. Lễ hội tôn vinh chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, cái thiện trước cái ác, đồng thời là dịp sum họp gia đình và cầu mong tài lộc.
Tối 28-11, Phòng Thương mại Ấn Độ tại Hà Nội (Incham Hà Nội) đã tổ chức Đêm hội Diwali 2026, góp phần giới thiệu văn hóa Ấn Độ, thắt chặt tình hữu nghị cũng như là cầu nối hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Đêm hội Diwali 2026 mang đến cho khách tham dự không gian văn hóa Ấn Độ đậm đà bản sắc với nhiều hoạt động phong phú, từ tái hiện lại nghi thức thắp lên ánh sáng, nghệ thuật vẽ henna đến các màn múa truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nhảy kết hợp văn hóa Ấn Độ và Việt Nam.
Sự kiện thu hút đông đảo khách mời đến từ nhiều quốc gia, gồm đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ cùng bạn bè quốc tế.
Một số hình ảnh của Đêm hội năm nay:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dem-hoi-diwali-2026-trai-nghiem-le-hoi-anh-sang-an-do-tai-ha-noi-1768140.html