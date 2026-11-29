Tối 28-11, Phòng Thương mại Ấn Độ tại Hà Nội (Incham Hà Nội) đã tổ chức Đêm hội Diwali 2026, góp phần giới thiệu văn hóa Ấn Độ, thắt chặt tình hữu nghị cũng như là cầu nối hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Đêm hội Diwali 2026 mang đến cho khách tham dự không gian văn hóa Ấn Độ đậm đà bản sắc với nhiều hoạt động phong phú, từ tái hiện lại nghi thức thắp lên ánh sáng, nghệ thuật vẽ henna đến các màn múa truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục nhảy kết hợp văn hóa Ấn Độ và Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời đến từ nhiều quốc gia, gồm đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ cùng bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh của Đêm hội năm nay:

Khách tham dự thích thú trước những hoạt động trải nghiệm văn hóa Ấn - Việt trong khuôn khổ đêm hội. Ảnh: Cẩm Anh

Ảnh: Cẩm Anh

Hoạt động vẽ henna thu hút các em nhỏ. Ảnh: Cẩm Anh

Ảnh: Cẩm Anh

Múa truyền thống Ấn Độ. Ảnh: Cẩm Anh

Màn biểu diễn kết hợp bản sắc Việt - Ấn trên nền nhạc sôi động. Ảnh: Cẩm Anh

Chủ tịch Incham Hà Nội Navendu Kumar bày tỏ vui mừng trước sự hưởng ứng và tham dự đông đảo của người dân Thủ đô, đại diện các cơ quan và doanh nghiệp quốc tế. Ông khẳng định Incham sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu giữa người dân và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Cẩm Anh

Các đại diện ngoại giao, đại biểu quốc tế tái hiện nghi thức thắp đèn Diwali trong khuôn khổ Đêm hội. Ảnh: Cẩm Anh