Hơn 60 bộ trang phục dành riêng cho Hoàng Thùy Linh được phát triển theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống. Ảnh: ĐVCC

Đằng sau sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh là hành trình sáu tháng tìm hiểu, học hỏi và sáng tạo với những chất liệu văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc, hội họa và văn hóa dân gian

Sau Bánh trôi nước, Tứ phủ, Đánh đố, Hoàng Thùy Linh tiếp tục tìm kiếm những khả năng biểu đạt mới của âm nhạc bằng thi ca và chất liệu văn hóa dân gian trong Vô lượng kiếp. Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, phần thơ của Ngân Vi, phối khí TRIPLED, lấy cảm hứng từ câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp.

Những cuộc gặp gỡ, đợi chờ, gắn bó và chia lìa gợi mở hành trình con người học cách thấu hiểu bản thân, trân trọng những trải nghiệm và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Ra mắt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tác phẩm còn mang theo mong ước về sự tiếp nối những giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Hình ảnh bào thai với nhịp đập của sự sống đang hình thành ở cuối tác phẩm gợi lên ý niệm về sự khởi sinh, tình yêu cội nguồn và niềm tin vào một Việt Nam vững vàng trong bản sắc, hướng tới tương lai bình an, thịnh vượng.

Để kể câu chuyện ấy, Hoàng Thùy Linh cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh lựa chọn hình thức music gallery (triển lãm âm nhạc), lấy âm nhạc làm sợi dây kết nối hội họa, phục trang và nghệ thuật trình diễn.

Những người thực hiện dự án ví tác phẩm như một cuốn sách bằng hình ảnh, mỗi lần lật giở lại mở ra một không gian văn hóa. Qua những nét vẽ, phục sức và lễ hội, nữ ca sĩ và cộng sự mong khơi gợi ở người xem niềm rung động trước vẻ đẹp văn hóa cũng như mong muốn khám phá những câu chuyện ẩn sau mỗi hình ảnh.

Vô lượng kiếp là đĩa đơn thứ hai thuộc album phòng thu thứ năm của Hoàng Thùy Linh, sau Thầy Dùi. Với tác phẩm này, nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số truyền hình quốc gia VTVgo.

Năm 2019, album Hoàng đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh với loạt ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Nữ ca sĩ giành 4 giải Cống hiến, trong đó có Album của năm và Ca sĩ của năm. Với album LINK phát hành năm 2022, Hoàng Thùy Linh tiếp tục mở rộng màu sắc âm nhạc qua sự kết hợp với nhiều nghệ sĩ.

43 bức tranh trong Vô lượng kiếp do các họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền thực hiện, mang dấu ấn riêng trong cách cảm nhận và thể hiện chất liệu văn hóa. Họa sĩ Trần Thiên Quang chia sẻ, khó khăn đối với anh và các cộng sự không chỉ là hoàn thành tranh trong thời gian ngắn mà còn phải nghiên cứu, thấu hiểu những giá trị văn hóa để chuyển tải bằng ngôn ngữ hội họa.

Tham gia dự án với hai bức tranh sơn dầu khổ lớn, họa sĩ Nguyễn Đức Huy lấy cảm hứng từ điệu múa dân gian của người Bố Y và những quan niệm của người Lự. Họa sĩ Võ Bình Phú lại dành sự quan tâm cho hình tượng cây bông hiện diện trong văn hóa của nhiều dân tộc, gắn với ý niệm tái sinh và mong ước an lành.

Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất trong phong cách tạo hình, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh trân trọng những khác biệt trong sáng tác của mỗi họa sĩ. Bởi qua từng nét cọ, lớp màu, người xem có thể nhận ra không chỉ vẻ đẹp của một không gian văn hóa mà cả cách người nghệ sĩ cảm nhận vẻ đẹp ấy.

Sự phong phú trong sáng tạo hội họa cũng gợi liên tưởng đến văn hóa Việt Nam, được bồi đắp bởi bản sắc của nhiều cộng đồng, vùng miền.

Những không gian lễ hội truyền thống trong “Vô Lượng Kiếp” khắc họa đời sống tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Lắng nghe những người đang gìn giữ di sản

Cùng với hội họa, các lễ hội truyền thống góp phần khắc họa đời sống tinh thần của những cộng đồng dân tộc được giới thiệu trong Vô lượng kiếp. Những người thực hiện dự án lựa chọn tái hiện năm không gian lễ hội, gồm: Púng Hiéng (Tết Hạ Niên) của người Dao Tiền, Katê của người Chăm, Pơ Thi của người Jrai, Lồng Tồng của người Tày, Nùng và lễ đốt ông Trò tại làng Điền Xá.

Đi sâu tìm hiểu, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh nhận ra mỗi lễ hội đều chứa đựng những quan niệm riêng về tổ tiên, thần linh, thiên nhiên và vòng đời. Nếu Púng Hiéng, Lồng Tồng gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống bình an thì lễ Pơ Thi thể hiện cách nhìn của người Jrai về sự chia lìa và tiếp nối.

Việc tái hiện hình ảnh hai ông Trò trong lễ hội truyền thống làng Điền Xá (Kim Bảng, Ninh Bình) cũng là cách ê-kíp giới thiệu những nét văn hóa làng xã vốn ít xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật đại chúng.

Càng hiểu thêm về chiều sâu văn hóa của mỗi lễ hội, Kawaii Tuấn Anh càng ý thức rõ giới hạn của người làm nghệ thuật khi tiếp cận di sản.

“Một tác phẩm nghệ thuật không thể đại diện đầy đủ cho một cộng đồng, càng không thể thay thế những giá trị nguyên bản đang được chính cộng đồng gìn giữ và thực hành. Vì vậy, tôi xem Vô lượng kiếp như một lời giới thiệu, một sự kết nối và cũng là một hành trình học hỏi”, nam đạo diễn chia sẻ.

Trong sáu tháng chuẩn bị, ê-kíp nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đồng bào. Khi tìm hiểu vải thêu tay của người Dao Tiền, các thành viên có dịp gặp nhiếp ảnh gia Đặng Văn Thịnh và được ông cho phép sử dụng bức tranh thờ do chính mình vẽ.

Bà Bùi Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ quần chúng, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai), tư vấn dàn dựng lễ Pơ Thi, hỗ trợ tìm kiếm đạo cụ và phục trang. Những cuộc trao đổi với ông Hoàng Việt Bình, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Then Việt Nam, và nghệ nhân Lục Văn Tài giúp ê-kíp hiểu thêm về nghệ thuật hát Then, múa sư tử mèo trong lễ hội Lồng Tồng.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào còn vượt đường xa tham gia trình diễn và hướng dẫn các điệu múa, chia sẻ kiến thức về phục sức và nghi lễ của cộng đồng mình.

Thông qua những không gian lễ hội, Hoàng Thùy Linh mong khơi gợi ở khán giả niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Với Hoàng Thùy Linh, quá trình thực hiện Vô lượng kiếp cũng là dịp để hiểu sâu hơn về văn hóa quê hương.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Vô lượng kiếp mang theo tình yêu của Linh dành cho cuộc sống, cho những cuộc gặp và những điều mình đã được học, được bồi đắp trên hành trình làm nghề. Khi cùng các bạn họa sĩ và ê-kíp thực hiện tác phẩm, Linh có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, Linh càng muốn được nghe thêm, được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, mỗi lễ hội, mỗi bức tranh”.

Qua tác phẩm, Hoàng Thùy Linh mong muốn được nghe các cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước kể thêm về những nét đẹp văn hóa, những điều họ yêu quý và tự hào về quê hương. Đó cũng là cơ hội để nữ ca sĩ cùng các cộng sự tiếp tục học hỏi và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt.