[Video] Từ 15/12/2026, khu vực sạc xe điện tại chung cư phải có hệ thống chữa cháy tự động
Từ ngày 15/12/2026, khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư phải được bố trí thành khoang cháy riêng, trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Khu vực này cũng phải có camera giám sát kết nối với phòng trực, nơi bố trí người trực 24/24 giờ.
Đối với khu vực sạc xe điện tại nhà chung cư hiện hữu, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư 31 có hiệu lực thi hành, chủ sở hữu nhà chung cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền phải hoàn thành việc rà soát thiết kế khu vực phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp chưa tuân thủ các quy định của quy chuẩn này thì phải thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-15122026-khu-vuc-sac-xe-dien-tai-chung-cu-phai-co-he-thong-chua-chay-tu-dong-post1006080.html