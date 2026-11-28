Thu nhập của người lao động đang tăng, nguồn cung nhà ở xã hội được thúc đẩy mạnh hơn và chính sách tiếp cận cũng từng bước được mở rộng. Nhưng giữa đồng lương bình quân chưa tới 10 triệu đồng mỗi tháng và những căn hộ có giá hàng chục triệu đồng mỗi mét vuông, giấc mơ sở hữu một chỗ ở ổn định của nhiều người trẻ đô thị vẫn là bài toán đầy áp lực.