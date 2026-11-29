Giữ nghề sau biến cố

Chiếc bút ngòi đồng nằm trong bàn tay co quắp của bà Sùng Thị Cở, chậm rãi đưa những đường sáp lên mặt vải. Bên cạnh là chảo sáp ong được giữ nóng để bà tiếp tục chấm bút, nối dài những họa tiết còn dang dở. Các ngón tay khó cầm nắm, nhưng trên tấm lanh, những đường thẳng, nét cong vẫn hiện lên đều đặn, cân đối.

Đó là công việc quen thuộc của bà tại Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám. Mái tóc đã bạc, gương mặt in dấu thời gian, bà vẫn dành sự chăm chút cho từng khoảng vải. Không dùng khuôn in hay bản vẽ mẫu, bà lần lượt tạo nên những hoa văn đã ghi nhớ qua hơn tám thập kỷ gắn bó với nghề.

Nghệ nhân Sùng Thị Cở tỉ mỉ vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh

Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, bà Cở làm quen với sợi lanh từ nhỏ. Bên mẹ, bà học tước vỏ, nối sợi, se lanh, từng bước biết cách làm nên tấm vải. Những công việc ấy gắn với sinh hoạt gia đình, với việc chuẩn bị váy áo và nếp sống của người phụ nữ Mông.

Năm 13 tuổi, bà bắt đầu học vẽ sáp ong. Từ những đường nét đầu tiên, bà tập cách cầm bút, lấy sáp, giữ cho lượng sáp chảy đều trên mặt vải. Hoa văn được học bằng quan sát, ghi nhớ và thực hành. Để vẽ được những họa tiết nối tiếp nhau, người học phải kiên trì, cẩn thận trong từng thao tác.

Khi nghề đã trở nên thân thuộc thì biến cố xảy đến. Năm 32 tuổi, bà trải qua một trận ốm nặng, phải nằm liệt giường. “Hồi ấy bà ốm nặng lắm! Tay đau như bị đá ghè”, bà kể. Người nhà tìm thầy chữa nhưng không rõ bệnh gì để lấy thuốc. Sau chín ngày, bà khỏe lại, song các ngón tay dần co quắp, biến dạng.

Di chứng khiến việc cầm nắm trở nên khó khăn, nhất là với công việc cần điều khiển một đầu bút nhỏ. Nhưng bà không rời nghề. Đôi bàn tay ấy tiếp tục giữ bút, đưa sáp lên vải, thực hiện những họa tiết đòi hỏi sự chính xác. Qua năm tháng, kinh nghiệm và sự bền bỉ giúp bà duy trì công việc đã học từ thời thiếu nữ.

Đôi bàn tay mang di chứng sau trận ốm nặng nhưng bà Cở vẫn tiếp tục công việc đã gắn bó từ nhiều năm qua

Ở tuổi gần trăm, sức khỏe không còn như trước, bà vẫn làm ra những đường nét hài hòa. Bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, những họa tiết cân đối, hài hòa vẫn hiện lên trên mặt vải mà không cần bản vẽ mẫu hay thước đo. Các nét vẽ nối nhau thành bố cục, những khoảng cách được giữ đều bằng cảm nhận và kinh nghiệm thực hành lâu năm.

Nối mạch hoa văn cho thế hệ trẻ

Dụng cụ vẽ của bà Cở giản dị, gồm chiếc bút cán tre gắn ngòi đồng, chảo sáp nóng và tấm lanh. Ngòi đồng giữ sáp, dẫn xuống mặt vải theo chuyển động của tay. Người thợ phải hiểu chất liệu để điều chỉnh lượng sáp và tốc độ đưa bút, tránh chỗ quá dày, chỗ đứt đoạn.

Sáp nguội nhanh nên công việc cần sự tập trung. Nếu đi nét quá chậm, sáp dễ đông; nếu lượng sáp chảy nhiều, họa tiết có thể bị nhòe. Với bà Cở, những yêu cầu ấy không hề khó. Sự điêu luyện thể hiện trong cách bà giữ cho nét vẽ liền mạch, các hình khối cân đối với nhau.

Hình vuông, quả trám, đường xoắn, hoa lá xuất hiện một cách tài tình dưới ngòi bút của bà. Những họa tiết được lưu truyền gắn với thiên nhiên, sinh hoạt và ước vọng về cuộc sống đủ đầy, mùa màng thuận lợi. Bà ghi nhớ chúng, thực hành trên vải, tiếp tục gìn giữ cách tạo hình đã học từ thế hệ trước.

Những sợi lanh được cuốn lên guồng, chuẩn bị cho các công đoạn làm vải tiếp theo

Để hoa văn hiện rõ, tấm lanh sau khi vẽ được đưa đi nhuộm chàm. Phần phủ sáp không bắt màu; khi lớp sáp được loại bỏ, những đường nét sáng hiện lên trên nền chàm sẫm. Vì vậy, ngay từ lúc đặt bút, người vẽ phải hình dung được sự sắp xếp của hoa văn trên sản phẩm sau khi nhuộm.

Trước khi đến tay người vẽ, tấm lanh đã trải qua nhiều công đoạn thủ công. Cây lanh được thu hoạch, phơi, tước vỏ, nối thành sợi, xử lý rồi đưa lên khung dệt. Bà Cở hiểu sự công phu ấy từ những ngày học nghề. Những kỹ năng làm lanh và tạo hoa văn đã theo bà qua phần lớn cuộc đời, gắn với những bộ trang phục của người Mông.

Ở tuổi 97, bà Sùng Thị Cở vẫn tìm thấy niềm vui bên những tấm vải lanh và công việc vẽ sáp ong truyền thống

Gắn bó lâu năm, bà còn truyền lại kinh nghiệm cho người học nghề. Việc hướng dẫn bắt đầu từ những thao tác cụ thể: lấy sáp, cầm bút, đi nét, ghi nhớ hoa văn. Điều bà mong muốn là những kỹ năng của thế hệ trước được tiếp tục gìn giữ, để người trẻ biết làm ra những tấm vải mang bản sắc dân tộc mình.

Với bà, công việc cũng đem lại niềm vui trong tuổi già. Bà vẫn đến hợp tác xã, ngồi bên tấm lanh, tiếp tục những họa tiết đang vẽ dở. Những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với người cùng nghề khiến một ngày làm việc thêm ý nghĩa.

Bà Cở tâm sự, ở nhà không gặp bạn bè, bà thấy người yếu đi. Đến hợp tác xã làm việc, được gặp mọi người, bà cảm thấy khỏe hơn. Ở tuổi 97, chiếc bút đồng, tấm vải lanh cùng những người bạn vẫn là những điều khiến bà muốn tiếp tục công việc mỗi ngày.