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Theo nội dung Bản án hình sự phúc thẩm số 418/2026/HS-PT ngày 26/10/2026 của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, bị cáo Lê Xuân H. (SN 1985, trú tại thành phố Huế) là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Từ đầu năm 2024, H. sống cùng mẹ ruột là bà Phan Thị G. (SN 1943).

Trong quá trình chung sống, giữa hai mẹ con thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và chi tiêu gia đình. H. đã nhiều lần đánh mẹ. Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ án, H. từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng công cụ, phương tiện hoặc vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình.

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 18/11/2025, sau khi thức dậy và thấy mẹ đang ở trong nhà, H. vô cớ gây gổ, đuổi bà G. ra khỏi nhà. Sau đó, H. đã trực tiếp ra tay khiến mẹ tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định bà G. tử vong do đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín trên nạn nhân bị phù phổi cấp.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, lại là chính mẹ ruột của mình, H. bị truy tố và xét xử về tội Giết người.

Đã nhận án chung thân vẫn xin được tử hình

Ngày 4/8/2026, TAND thành phố Huế xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Xuân H. tù chung thân về tội Giết người. Hai tình tiết định khung được áp dụng là giết mẹ của mình và có tính chất côn đồ. Ngoài ra, Tòa án xác định bị cáo có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm và phạm tội đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, điều đặc biệt xảy ra sau phiên tòa sơ thẩm. Ngày 17/8/2026, H. làm đơn kháng cáo, cho rằng mức án tù chung thân là quá nhẹ so với hành vi phạm tội của mình, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt lên tử hình.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/10/2026, bị cáo tiếp tục giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, sự tàn nhẫn, mất nhân tính, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Việc cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết định khung giết mẹ và có tính chất côn đồ là hoàn toàn có căn cứ.

Bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình và gây rối trật tự. Những tình tiết này cho thấy cần phải có hình phạt nghiêm khắc để cách ly vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Dù vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị tăng hình phạt lên tử hình của bị cáo.

Vì sao tòa không chấp nhận?

Một trong những căn cứ quan trọng khiến Tòa án giữ nguyên hình phạt tù chung thân là kết luận giám định pháp y tâm thần. Theo đó, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội cũng như trong quá trình tố tụng, Lê Xuân H. bị bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra và tại các phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Cần hiểu rằng, việc một người có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng không đồng nghĩa với việc hình phạt cao nhất phải được áp dụng trong mọi trường hợp. Khi quyết định hình phạt, Tòa án phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và những điều kiện pháp lý liên quan.

Trong vụ án này, mặc dù hành vi giết mẹ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phải chịu hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng kết quả giám định cho thấy khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo bị hạn chế do bệnh lý. Đây là yếu tố có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định hình phạt.

Chính sách hình sự của Nhà nước không chỉ đặt ra yêu cầu trừng trị nghiêm minh đối với người phạm tội mà còn bảo đảm nguyên tắc nhân đạo, cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Người phạm tội phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi, nhưng việc áp dụng hình phạt cũng phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện luật định.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đủ sức răn đe, trừng trị, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Yêu cầu xin tăng hình phạt lên tử hình không có căn cứ để chấp nhận.

Tòa án quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt Lê Xuân H. tù chung thân về tội Giết người.