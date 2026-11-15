Thế giới sắp dư cung dầu

Một tàu chở dầu. (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 13/11, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay. Lý do là xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn so với nhu cầu, bất chấp các cuộc tấn công vào tàu thuyền.

IEA ước tính nguồn cung dầu trung bình trong quý IV sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến. Trái lại, trong dự báo trước đó, IEA dự đoán thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung vào cuối năm.

Báo cáo mới nhất của IEA viết: “Thị trường dầu mỏ đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về sự tái cân bằng, khi nguồn cung toàn cầu lần đầu vượt nhu cầu kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát”.

Hiện tại, giá dầu thô kỳ hạn Brent vào khoảng 95,84 USD/thùng, theo dữ liệu từ CNBC.

Các quốc gia Vùng Vịnh đang nỗ lực khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, vốn bị gián đoạn do xung đột giữa Mỹ và Iran. Để duy trì hoạt động vận chuyển, các nước này áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm tắt tín hiệu định vị của tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz nhằm tránh bị tấn công.

Các nhà sản xuất trong OPEC+, bao gồm OPEC và các nước đồng minh như Nga, đã sản xuất 41,23 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10. Con số này cao hơn 2,04 triệu thùng dầu/ngày so với tháng 9 và tương đương 97% sản lượng trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ, theo OPEC.

Tương tự IEA, những nhà phân tích khác cũng dự đoán cung dầu sẽ sớm vượt cầu, dù cuộc chiến ở Iran chưa có dấu hiệu kết thúc và tàu chở dầu qua Vùng Vịnh vẫn đối mặt với rủi ro. Tuần trước, ngân hàng JPMorgan ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu đã dư cung 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Nhu cầu tiêu thụ dầu đã sụt giảm trong năm nay do giá tăng cao, góp phần dẫn đến tình trạng dư cung. IEA dự đoán nhu cầu dầu trong năm 2026 sẽ giảm 2,7 triệu thùng/ngày xuống 102,3 triệu thùng/ngày, trước khi phục hồi thêm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Những con số này gần như không đổi so với dự báo trước đó.

Bên cạnh đó, IEA lưu ý sản lượng dầu tại các quốc gia ngoài OPEC+ cũng đang gia tăng.

Cơ quan này dự báo sản lượng dầu của Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và Guyana sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Sang năm 2027, tổng nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo tăng thêm 6,6 triệu thùng/ngày, lên 108,1 triệu thùng/ngày, nhờ sản lượng tại Vùng Vịnh tiếp tục phục hồi. Theo đó, thị trường có thể dư cung khoảng 3,8 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2027.