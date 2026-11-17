Trả lời trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói: "Chúng ta cũng có thể sẽ gặp ông Kim Jong Un, điều đó thật tốt". Ông cho biết thêm: "Ông ấy có thể đến. Tôi không biết nữa. Điều đó phụ thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình".

Tổng thống Donald Trump nhắc lại chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một tháng trước, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo có thể mở ra cơ hội cho những bước tiến ngoại giao mới.

Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với phát biểu của một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ hôm 13/11, khi người này khẳng định Washington không có kế hoạch tiếp xúc với Bình Nhưỡng trong chuyến công du. Hiện phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa đưa ra bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp năm 2019. Ảnh: Xinhua

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Kim kể từ năm 2019. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng có ba lần hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore (tháng 6/2018), Hà Nội (tháng 2/2019) và Khu phi quân sự Bàn Môn Điếm (ngày 30/6/2019).

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trước đây đã không đạt được thỏa thuận lâu dài về phi hạt nhân hóa do những bất đồng cốt lõi liên quan đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong những năm qua, Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược với Nga và Trung Quốc.

Đề cập đến lịch trình sắp tới, Tổng thống Mỹ cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Thâm Quyến vào ngày 19/11 sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa, căng thẳng liên quan đến Iran và chiến sự tại Ukraine.

Đánh giá về hồ sơ hạt nhân, ông nhận định: "Chúng ta sẽ thảo luận về phi hạt nhân hóa. Đây là một chủ đề hóc búa, bởi rất khó để bất kỳ ai trong chúng ta tuyên bố từ bỏ vũ khí hạt nhân, đặc biệt là khi các quốc gia khác vẫn đang sở hữu chúng".

Ông Trump cũng khẳng định chiến sự Ukraine chắc chắn sẽ được đưa vào chương trình nghị sự, bất chấp việc một số quan chức Mỹ trước đó cho rằng vấn đề này có thể không phải là ưu tiên hàng đầu.

Về phía các nước liên quan, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm song phương vào ngày 18/11. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin thêm, ông Putin cũng sẵn sàng gặp mặt ông Kim Jong Un nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc dịp này.