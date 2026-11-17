Theo yêu cầu từ phía chính quyền Sri Lanka, một đội ngũ chuyên gia thuộc Văn phòng FBI tại Charlotte (Mỹ) đã tới thủ đô Colombo trong khoảng thời gian từ ngày 16/11 đến ngày 22/11 để làm việc cùng các điều tra viên địa phương. Đợt công tác kéo dài một tuần này tập trung vào việc chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ điều tra, phân tích kỹ thuật số và phương pháp xây dựng hồ sơ nhằm phát hiện, theo vết và triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tội phạm mạng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động từ Đông Nam Á sang Sri Lanka.

Đánh giá về mối đe dọa ngày càng lớn từ các chiến dịch lừa đảo qua mạng, Đại sứ Mỹ tại Sri Lanka, ông Eric Meyer, nhấn mạnh: "Bằng cách kết hợp chuyên môn điều tra và công nghệ tiên tiến của FBI với lực lượng hành pháp Sri Lanka, chúng tôi có thể xác định các nạn nhân, truy bắt tội phạm và ngăn chặn thêm nhiều người dân Mỹ cũng như Sri Lanka sập bẫy".

Chuyên gia FBI hỗ trợ phá án. Ảnh: FBI

Các chuyên gia và cơ quan chức năng nhận định Sri Lanka đang trở thành điểm đến mới của các đường dây tội phạm mạng do Trung Quốc cầm đầu sau khi bị truy quét gắt gao tại Campuchia, Myanmar hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Phát ngôn viên cảnh sát Sri Lanka, ông Fredrick Wootler, cảnh báo về "sự gia tăng đáng báo động của tội phạm mạng" do những đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch rồi âm thầm lập các cơ sở lừa đảo hướng tới nạn nhân ở nhiều nước.

Các nhóm tội phạm này đã lợi dụng chính sách thị thực du lịch trực tuyến 30 ngày (có thể gia hạn lên đến 270 ngày), chương trình thị thực cho người làm việc từ xa (Digital Nomad) ra mắt năm 2024, kết hợp với việc kiểm soát lỏng lẻo trong đăng ký thẻ SIM và hạ tầng internet tốc độ cao tại đây.

Khác với mô hình các khu phức hợp kiên cố tại Đông Nam Á, các mạng lưới lừa đảo tại Sri Lanka hiện vận hành theo dạng những "tế bào nhỏ" khoảng 5 người, liên tục luân chuyển qua các căn hộ, khách sạn hoặc văn phòng thuê mỗi 3 tháng để tránh bị phát hiện.

Nhằm đối phó với tình trạng này, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát Sri Lanka đã tiến hành hàng chục đợt truy quét, bắt giữ và trục xuất hơn 1,100 người nước ngoài liên quan đến tội phạm mạng.

Trong chiến dịch toàn cầu First Light 2026 do Interpol phối hợp tổ chức từ ngày 15/1 đến ngày 30/4, nhà chức trách Sri Lanka cũng thực hiện nhiều cuộc đột kích, góp phần vào kết quả chung là bắt giữ 5.811 đối tượng và thu hồi 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp trên toàn thế giới.