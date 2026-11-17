Drone giải cứu thương binh

Lần đầu điều khiển một thiết bị bay không người lái (drone) lục giác cỡ lớn để đưa đồng đội bị thương ra khỏi chiến trường, phi công Ukraine có mật danh KVN mất tới 7 ngày chuẩn bị. Chỉ hai tuần sau, một nhiệm vụ tương tự đã được tổ chức trong 12 giờ, cho thấy tốc độ triển khai nhanh chóng của phương thức sơ tán thương binh mới.

Theo Reuters, Trung đoàn Xung kích độc lập số 475 của Ukraine là một trong những đơn vị tiên phong sử dụng drone vận tải cỡ lớn, để giải cứu binh sĩ mắc kẹt trong khu vực được gọi là “vùng tiêu diệt”. Đây là khu vực kéo dài nhiều kilomet ở hai bên tiền tuyến, nơi các phương tiện bay không người lái liên tục trinh sát và tấn công những mục tiêu di chuyển.

KVN, 33 tuổi, cho biết trước đây mỗi chiến dịch giải cứu đòi hỏi quá trình chuẩn bị phức tạp. Hiện nay, anh chỉ cần thực hiện 4-5 cuộc gọi để phối hợp các drone đang hoạt động trên không cùng những tiểu đoàn đối tác, qua đó tổ chức nhiệm vụ nhanh chóng hơn.

Binh sĩ Ukraine được drone khổng lồ sơ tán. (Ảnh: Lữ đoàn tấn công số 92)

Thực tế trên chiến trường khiến việc sơ tán thương binh trở thành một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Khi drone đối phương thường xuyên giám sát khu vực, bất kỳ hoạt động di chuyển nào cũng có thể bị phát hiện và tấn công. Nhiều binh sĩ bị thương vì thế bị mắc kẹt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không thể tiếp cận cơ sở y tế.

Trước đó, quân đội Ukraine đã sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) để vận chuyển thương binh, hạn chế nguy cơ cho lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, những phương tiện này thường di chuyển chậm và dễ trở thành mục tiêu. Tháng 8/2026, một chỉ huy đại đội thuộc Trung đoàn 475 thậm chí phải trực tiếp lái ô tô vào khu vực nguy hiểm để giải cứu hai binh sĩ sau khi UGV chở họ bị drone Nga tấn công.

Theo Cherry, 28 tuổi, người đứng đầu bộ phận quân y của trung đoàn, drone sơ tán đường không có tốc độ cao và khả năng né tránh tốt hơn phương tiện mặt đất. Điều này giúp rút ngắn thời gian thương binh phải ở lại khu vực nguy hiểm.

Ukraine muốn biến drone cứu thương thành lực lượng thường trực

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, chuyến vận chuyển thương binh bằng drone đường không đầu tiên được biết đến do Lữ đoàn 92 thực hiện vào cuối tháng 10/2026. Ngay sau đó, Trung đoàn 475 cũng tiến hành hai nhiệm vụ giải cứu bằng phương thức này.

Trong một nhiệm vụ, chiếc drone StarGate do Ukraine sản xuất đã di chuyển tổng cộng 60km, trong đó một nửa quãng đường là đang mang theo thương binh. Đây là minh chứng đáng chú ý về khả năng ứng dụng các phương tiện bay không người lái cỡ lớn vào hoạt động cứu hộ quân sự.

Trung đoàn 475 hiện thành lập các trung đội chuyên trách vận chuyển thương binh bằng drone, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp giữa phi công và quân y. Mục tiêu là đưa hoạt động sơ tán bằng đường không trở thành một phần thường xuyên trong nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với KVN, người từng có hai năm điều khiển drone tấn công, nhiệm vụ giải cứu đồng đội mang lại cảm giác trách nhiệm hoàn toàn khác biệt. Anh gọi đây là “đỉnh cao trách nhiệm trong quân đội”. Nhiệm vụ gần nhất của anh kéo dài khoảng 90 phút.

Trong khi đó, nhà sản xuất SkyFall đang tăng công suất chế tạo StarGate, mẫu drone chuyên dụng sơ tán thương binh đầu tiên của Ukraine. Thiết bị được tích hợp AI, có khả năng duy trì trạng thái bay treo và tự động hạ cánh, ngay cả khi đối phương tìm cách gây nhiễu bằng tác chiến điện tử.

KVN đang điều khiển drone để giải cứu một đồng đội bị thương. (Ảnh: Reuters)

Đại diện SkyFall cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1.000 chiếc/tháng vào cuối 2026. Nhu cầu đối với thiết bị này đang tăng lên từ nhiều đơn vị và lữ đoàn khác nhau của quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, nhà sản xuất nhấn mạnh drone sơ tán không phải giải pháp có thể xử lý mọi tình huống. Mỗi nhiệm vụ vẫn tiềm ẩn rủi ro và đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần, bao gồm drone hỗ trợ, hệ thống tác chiến điện tử và các phương tiện khác.

Eduard Khoroshun, lãnh đạo một bệnh viện quân y lớn tại tỉnh Kharkiv, đánh giá phương thức sơ tán mới có triển vọng đáng kể. Việc đưa thương binh đến cơ sở y tế nhanh hơn có thể giúp giảm biến chứng và nguy cơ khuyết tật.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn các phương thức cứu hộ truyền thống, drone vận tải cỡ lớn đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong công tác quân y trên chiến trường, nơi thời gian tiếp cận thương binh đôi khi quyết định trực tiếp khả năng sống sót của họ.