EU áp đặt trừng phạt gần 50 ngân hàng của Nga. (Nguồn: Export.org.uk)

Thông báo của Hội đồng EU nêu rõ: “Ngân hàng là lĩnh vực mang lại nguồn thu đáng kể cho Chính phủ Nga”. Các biện pháp trừng phạt mới này là một phần trong hoạt động mở rộng trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Danh sách trừng phạt cũng bao gồm công ty bảo hiểm Balance Insurance với cáo buộc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho một tàu chở dầu được cho có liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Politico, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nhận định: “Ngày càng khó tìm được sự đồng thuận về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, khi phải đối mặt với những lợi ích rất lớn và có sức chi phối mạnh”.

Theo ông Tsahkna, một số quốc gia EU đang hy vọng nối lại hoạt động kinh doanh với Nga như trước đây.

Trên thực tế, những khác biệt về lợi ích kinh tế cũng dần khiến các nước thành viên khó thống nhất lập trường trong việc tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moscow.

Sau nhiều năm áp đặt trừng phạt, một số quốc gia trở nên thận trọng hơn với các lệnh trừng phạt mới, do lo ngại những tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh và các ngành kinh tế trong nước.

Trong khi đó, gói trừng phạt thứ 22 vẫn đang được xây dựng, với các biện pháp dự kiến tập trung vào hệ thống ngân hàng, nền tảng giao dịch tiền mã hóa và ngăn chặn hoạt động né tránh trừng phạt thông qua các nước thứ ba.

(theo RIA Novosti)