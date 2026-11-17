Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Ontario ở Ontario, California, Mỹ ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dữ liệu của trang theo dõi hàng không FlightAware, ít nhất 350 chuyến bay đến, đi hoặc trong nội địa Mỹ bị hủy trong ngày 16/11, giảm mạnh so với khoảng 9.200 chuyến bị hủy sau khi FAA ban hành lệnh đình chỉ cất cánh hôm 13/11 do sự cố liên lạc tại hệ thống kiểm soát không lưu liên bang. Giới chức Mỹ nhận định triển vọng hoạt động hàng không trong những ngày tới tiếp tục cải thiện, với chỉ 3 chuyến bay tại Mỹ dự kiến bị hủy trong ngày 17/11. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy trước đó trấn an rằng các hãng hàng không cần thời gian để sắp xếp lại lịch hoạt động của phi hành đoàn và máy bay sau gián đoạn.

Trước đó, ngày 13/11, FAA đã ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc, khiến gần như toàn bộ các chuyến bay khởi hành phải tạm ngừng trong gần 5 giờ. Đây là đợt đình chỉ hoạt động hàng không trên phạm vi toàn nước Mỹ kéo dài nhất kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Trả lời báo giới ngày 16/11 khi lên đường công du châu Á, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết nâng cấp thiết bị liên lạc, đồng thời cho biết chính phủ đã tìm kiếm nguồn ngân sách để khắc phục vấn đề này trong 2 năm qua. Trong khi đó, kể từ khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Duffy kêu gọi Quốc hội cấp khoản ngân sách khẩn cấp 50 tỷ USD để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu.

Về nguyên nhân, Chính phủ Mỹ khẳng định sự cố không gây ra mối đe dọa đối với an toàn hàng không và không phải là một cuộc tấn công mạng. Bộ trưởng Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện. Trong khi đó, báo Wall Street Journal ngày 14/11 đưa tin thiết bị mạng cũ tại bang Arkansas, và có thể cả Texas, đã bị quá tải, gây ra sự cố liên lạc lan rộng tới 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát không lưu lớn của Mỹ.