Ông Pablo Hernandez de Cos (trái) và ông Klaas Knot - Ảnh: Il Sole.

Có hai ứng cử viên nổi bật đang cạnh tranh để kế nhiệm bà Christine Lagarde trên cương vị Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - theo tiết lộ của một quan chức Liên minh châu Âu (EU) với trang Euronews.

Nguồn tin nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Dublin vào tuần vừa rồi, có hai ứng cử viên đã được đề cử để tiếp quản ghế Chủ tịch ECB từ bà Lagarde khi bà chính thức rời cương vị này vào tháng 2/2027 như đã thông báo gần đây.

Dù vị này không nêu tên hai ứng cử viên, nhưng theo thông tin Euronews đã đưa trước đây, hai nhân vật này là ông Pablo Hernandez de Cos, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, và ông Klaas Knot, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan.

Tờ báo El Pais của Tây Ban Nha cũng đưa tin rằng Pháp và Đức đang hoàn tất thỏa thuận về các vị trí lãnh đạo cấp cao tại ECB, trong đó ông Hernandez de Cos là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí Chủ tịch.

Trong cuộc họp vào tuần trước, nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) cũng đã xác nhận cả hai đề cử này.

Vị quan chức cho biết thêm rằng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã cập nhật thông tin về cuộc chạy đua vào ghế ECB tới các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp ở Dublin. Ông dự định bắt đầu tham vấn Nghị viện châu Âu và Hội đồng Điều hành ECB tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 26/11. Đây là những bước đi kế tiếp để tìm ra một nhà lãnh đạo mới cho ECB.

Một thời hạn mới là ngày 18/11 đã được ấn định cho việc đề cử nhân sự vào hai vị trí còn trống trong Hội đồng Điều hành gồm 6 thành viên của ECB, cơ quan chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của cơ quan này. Hai vị trí này bao gồm nhà kinh tế trưởng và người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ thị trường, cả hai đều là những vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo ECB.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán "chuyên sâu" để thống nhất về các ứng cử viên - Euronews cho biết.

Tại Dublin, ông Merz chia sẻ với các phóng viên rằng các nhà lãnh đạo đã gần đạt được thỏa thuận về vấn đề nhân sự cấp cao tại ECB nhưng chưa chính thức chốt lại. Ông cho biết ông cần thêm vài ngày để tham vấn các đối tác trong liên minh cầm quyền tại Đức trước khi đưa ra đề xuất chính thức của Berlin trong tuần này.

Theo báo El Pais, Pháp nghiêng về phía ủng hộ ông Hernandez de Cos làm Chủ tịch ECB. Quan điểm ôn hòa của ông về chính sách tiền tệ được cho là phù hợp với một quốc gia đang chịu áp lực về tài khóa như Pháp.

Nếu được chọn, ông Hernandez de Cos sẽ trở thành nhà kinh tế học người Tây Ban Nha đầu tiên lãnh đạo ECB. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo nói với Euronews rằng chuyên môn cùng khả năng xây dựng sự đồng thuận của ông Hernandez de Cos khiến ông trở thành một ứng cử viên lý tưởng.

Theo tờ báo kinh tế Handelsblatt của Đức, thỏa thuận được đề xuất sẽ dành vị trí kinh tế trưởng cho một người Đức, trong khi Pháp sẽ tiếp quản vị trí người phụ trách các hoạt động thị trường của ECB, hiện do bà Isabel Schnabel, một người Đức, đảm nhiệm.

Tờ báo này cho biết, phía Đức muốn đề cử nhà kinh tế học Markus Brunnermeier từ Đại học Princeton vào ghế nhà kinh tế trưởng - vị trí được xem là quan trọng thứ hai tại ECB.

Nếu được chọn, ông Brunnermeier sẽ trở thành nhà kinh tế trưởng người Đức đầu tiên của ECB kể từ khi ông Jurgen Stark kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2011. Nhà kinh tế trưởng hiện tại của ECB, ông Philip Lane, là người Ireland và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.

Báo Handelsblatt cho biết thêm rằng trong trường hợp ông Knot giành được ghế Chủ tịch ECB, Pháp sẽ đảm nhận vị trí kinh tế trưởng, còn Đức sẽ giữ lại danh mục phụ trách các hoạt động thị trường.

Như vậy, dù theo phương án nào, một thỏa thuận giữa Pháp và Đức cũng đồng nghĩa với việc cả hai vị trí này sẽ thuộc về hai nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro.

Một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết Berlin mong muốn có sự đại diện "thỏa đáng" trong ban lãnh đạo ECB và kỳ vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận trước khi kết thúc năm 2026.

Nếu ông Hernandez de Cos trở thành Chủ tịch ECB, vị trí lãnh đạo cao nhất tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) sẽ phải tìm người đảm nhiệm mới. Ông Hernandez de Cos đã giữ vai trò Tổng giám đốc BIS từ ngày 1/7/2025. Có trụ sở tại Basel, Thụy Sỹ, BIS thường được gọi là "ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương".