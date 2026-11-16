Nghe tiếng chó sủa lúc rạng sáng, người dân phát hiện thi thể phụ nữ dưới mương nước ở Mũi Né

Sáng 16/11, Công an phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước ven nhà dân.

Trước đó, khi thức dậy vào sáng cùng ngày, người dân trong khu dân cư phát hiện thi thể một phụ nữ nằm nghiêng dưới mương nước. Đáng chú ý, mực nước tại vị trí phát hiện thi thể chỉ ngập lấp xấp bàn chân. Gần đó, trên đường bê tông phía trước một nhà dân còn có vết máu.

Người phụ nữ tử vong dưới mương nước, gần hiện trường có vết máu (Ảnh: Nguyễn Tuấn)/Dân Trí

Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng chó sủa tại khu vực. Tuy nhiên, đến sáng, người dân mới phát hiện thi thể nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.X.H (SN 1978, ngụ phường Mũi Né).

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.