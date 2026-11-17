Từ trái qua: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: ANI.

Vào ngày 16/11, Trung Quốc xác nhận Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến vào ngày thứ Năm (19/11), đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo này.

Thông tin xác nhận từ một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau các thông báo từ Moscow và Nhà Trắng về cuộc gặp này. Trước đó, tờ báo Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng ông Putin đã đề xuất một cuộc họp ba bên nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Cuộc gặp này sẽ diễn ra bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến và là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Dù vậy, trong những năm gần đây, ba nhà lãnh đạo này đã có nhiều cuộc gặp song phương.

Theo hãng tin CNBC, kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2013, ông Tập Cận Bình đã gặp ông Putin hơn 40 lần, đồng thời cũng đã có 3 cuộc gặp với ông Trump kể từ tháng 10 năm ngoái. Ông Trump và ông Putin cũng từng gặp trực tiếp vài lần, trong đó có chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Alaska vào tháng 8/2025.

Cùng ngày 16/11, ông Trump đã rời thủ đô Washington để bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày, trong đó bao gồm cả điểm dừng chân tại Philippines.

Hiện tại, chưa có công bố chính thức nào về chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa ông Tập, ông Trump và ông Putin. Theo chiến lược gia Neo Wang của công ty Evercore ISI, rào cản chính đối với hội nghị thượng đỉnh chưa từng có này hiện nằm ở "sự bất đồng về chương trình nghị sự".

Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn ưu tiên các cuộc thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và cuộc chiến ở Trung Đông, trong khi tỏ ý không mặn mà với việc thảo luận về vấn đề Ukraine - một chủ đề vốn là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Bà Olivia Wales, một phát ngôn viên Nhà Trắng, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Trump “sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu”. Người phát ngôn này cho biết thêm ông Trump sẽ đề cập đến cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran, nhưng nhiều khả năng sẽ không nhắc đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Theo chiến lược gia David Roche của công ty Quantum Strategy, Trung Quốc nhiều khả năng không có ý định tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân cho đến khi đạt được sự ngang bằng với Mỹ trong khoảng 10 năm tới.

Trong khi đó, lập trường của ông Putin về cuộc chiến với Ukraine dường như vẫn không hề lay chuyển. Trong cuộc gặp tại Moscow tuần trước với các đặc phái viên Mỹ là ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng châu Âu nên “tự xác định” xem họ “muốn hòa bình hay chiến tranh”. Cuộc gặp này diễn ra 1 ngày sau khi một vòng đàm phán trước đó diễn ra ở Abu Dhabi nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin nhà nước Nga Russia Today, trợ lý tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov - cho biết vào tuần trước rằng các cuộc thảo luận tại Thâm Quyến sẽ tiếp nối những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Roche nhận định rằng hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp diễn ra khó có thể mang lại kết quả cụ thể nào, mà chủ yếu đóng vai trò như một cơ hội giúp nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Các vấn đề liên quan đến Nvidia và nhà sáng lập Jensen Huang của hãng chip này được cho là sẽ không nằm trong chương trình nghị sự.

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 16/11, phía Trung Quốc không nêu rõ nội dung cụ thể sẽ được thảo luận tại cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo.

Một số nhà phân tích nhận định việc ông Putin tham dự của gặp phản ánh mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Wang cho rằng khó có khả năng hội nghị mang đến một tuyên bố chung về lãnh thổ Ukraine, các thỏa thuận an ninh hay các biện pháp trừng phạt Nga.

Thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 1, có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra. Giới phân tích kỳ vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn, bất chấp những dấu hiệu căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ song phương.

Theo ông Carlos Casanova, chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực châu Á tại ngân hàng UBP, ngoài việc gia hạn thỏa thuận trên, các nhà lãnh đạo có thể xem xét việc thiết lập một khuôn khổ bền vững hơn để tái cân bằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn ở mức cao, khi kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong phần lớn thời gian của năm nay so với mức nền thấp của năm ngoái. Ông Casanova cho rằng việc thu hẹp thâm hụt thương mại sẽ là trọng tâm trong yêu cầu của Washington về một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Bắc Kinh.