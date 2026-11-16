Cháy tòa nhà thương mại ở đảo Phuket của Thái Lan, 11 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn được ghi nhận bùng phát vào khoảng từ 3h15 sáng tại đường Phang Muang Sai Kor, thuộc phường Patong, quận Kathu, nằm gần khu vực bãi biển Patong nổi tiếng ở bờ tây đảo Phuket.

Ngọn lửa bắt đầu từ một cơ sở kinh doanh và cho thuê xe máy ở tầng trệt, sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội và cháy lan sang các căn nhà phố thương mại liền kề.

Tòa nhà xảy ra hỏa hoạn có chiều cao 6 tầng, trong đó tầng trệt là nơi đặt cơ sở cho thuê xe với hơn 100 chiếc xe máy đang dừng đỗ, còn các tầng phía trên được chia thành các phòng cho thuê để ở.

Hiện trường vụ cháy. Video: X/lisaxarm

Lượng xăng dầu, lốp cao su và linh kiện nhựa từ hàng trăm chiếc xe máy đã bùng cháy mạnh mẽ, tạo ra luồng khói đen đặc quánh nhanh chóng bốc lên các tầng trên. Khi lửa và khói bọc kín lối thoát, nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy lên tầng cao để tìm đường sống nhưng không may bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hỏa Đô thị Patong cùng xe cấp cứu Bệnh viện Patong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ sau khoảng 5 phút nhận tin báo. Ít nhất sáu xe chữa cháy cùng đông đảo nhân viên cứu hộ đã tập trung khống chế ngọn lửa và kiểm soát được đám cháy sau khoảng hai giờ đồng hồ.

Cảnh sát địa phương xác nhận không có khách du lịch nước ngoài nào nằm trong số các nạn nhân tử vong hay bị thương trong vụ thảm họa này.

Ông Sanakorn Keesin, Phó Thị trưởng Patong, cho biết: "Một nạn nhân được tìm thấy ở tầng 3, trong khi 10 nạn nhân còn lại bị kẹt tại tầng 5 khi đang cố tháo chạy khỏi ngọn lửa nhưng đã ngất đi vì khói độc".

Đánh giá ban đầu từ lực lượng chức năng nghi ngờ mưa lớn đã gây chập điện tại cột điện trước tòa nhà, làm bắn các tia lửa điện xuống hàng xe máy đỗ bên dưới và gây bùng cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác và mức độ thiệt hại tài sản cụ thể vẫn đang được Cảnh sát Patong phối hợp với lực lượng khám nghiệm hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo khi đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Manila, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gọi điện chỉ đạo Thống đốc Phuket khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy và yêu cầu "xử lý nghiêm theo pháp luật nếu phát hiện bất kỳ sai phạm hoặc vi phạm quy định an toàn nào".

Vụ cháy thảm khốc tại Phuket diễn ra chỉ 4 tháng sau vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở Bangkok làm ít nhất 27 người thiệt mạng, tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy tại Thái Lan.