Trong báo cáo mới, nhóm chuyên gia phân tích hàng hóa của Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent bình quân đạt 88 USD/thùng trong năm 2027, trước khi giảm xuống khoảng 78 USD/thùng vào cuối năm. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu nhiên liệu vận tải suy giảm sẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến tiêu thụ dầu tại Trung Quốc đi xuống.

Cụ thể, Goldman Sachs dự báo tổng nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể giảm khoảng 400.000 thùng/ngày vào năm 2027. Đây là yếu tố đáng chú ý bởi Trung Quốc từ lâu là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu. Khi sức tiêu thụ tại thị trường này chững lại, khả năng hấp thụ lượng dầu bổ sung từ các nhà sản xuất sẽ bị hạn chế.

Goldman Sachs dự báo thị trường dầu toàn cầu có thể dư cung 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027, khi nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu và nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Ảnh: Oilprice.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung từ Trung Đông được dự báo tăng so với mức năm 2025, tạo thêm áp lực lên giá dầu quốc tế. Goldman Sachs cho biết hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu trên biển và việc mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu sẽ góp phần gia tăng khả năng đưa dầu ra thị trường.

Một ví dụ là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô thứ hai đến Fujairah, dự kiến vận hành từ năm 2027. Công trình này sẽ giúp UAE mở rộng năng lực xuất khẩu mà không phải vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng toàn cầu.

Những thay đổi về cung – cầu đã bắt đầu phản ánh vào diễn biến thị trường. Goldman Sachs cho biết thị trường dầu toàn cầu trở lại trạng thái cân bằng trong tháng 9 và duy trì tình trạng này trong tháng 10, khi tốc độ rút dầu khỏi các kho dự trữ chững lại, còn sản lượng tại Trung Đông và những khu vực khác tăng lên.

Dữ liệu của Vortexa cho thấy lượng dầu thô và condensate (khí ngưng tụ) xuất khẩu từ vùng Vịnh Ba Tư phục hồi lên 14 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tương đương khoảng 86% mức trước chiến tranh. Tuy nhiên, xuất khẩu nhiên liệu chỉ đạt bình quân 3,1 triệu thùng/ngày, bằng khoảng một nửa so với trước xung đột.

Dự báo của Goldman Sachs cũng phù hợp với nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Cơ quan này cảnh báo thị trường có thể dư cung ngay trong quý hiện tại, khi sản lượng Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu. IEA ước tính lượng dầu dư thừa có thể lên tới 1,7 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu đã vượt nhu cầu lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, cho thấy thị trường đang bắt đầu dịch chuyển trở lại trạng thái cân bằng. Nếu xu hướng phục hồi nguồn cung tiếp diễn trong khi nhu cầu tăng chậm, áp lực dư cung có thể trở thành yếu tố chi phối triển vọng giá dầu trong năm 2027.