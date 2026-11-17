Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/11 đã lên tiếng về cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào cầu Crưm trong ngày qua.

"Thông tin về cây cầu sẽ do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp. Theo tôi hiểu, những thiệt hại được ghi nhận tại đó chỉ ở mức nhỏ. Hoạt động lưu thông qua cầu vẫn tiếp diễn, những thông tin cụ thể sẽ được công bố sau", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh các hệ thống phòng không của Nga vẫn đang hoạt động hiệu quả, nhưng không hệ thống nào có thể bảo vệ 100% cơ sở hạ tầng trước những đợt tấn công quy mô lớn.

Cầu Crưm. Ảnh: Anadolu

Trong bình luận của mình, ông Peskov cũng chỉ trích việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ thông tin "Mỹ đề xuất Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ ở Donbass để vào NATO". Tuy vậy, quan chức Nga không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên.

“Chúng tôi nghĩ việc công khai các chi tiết trong những cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các bên là không khôn ngoan, bởi nó có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình. Về tiến trình hòa đàm, chúng tôi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán kiểu này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian", ông Peskov nói.

Cũng theo ông Peskov, Nga không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và sẽ không cho chính quyền Kiev cơ hội "phục hồi" nhờ những lệnh ngừng bắn kiểu này.

Trên thực tế, Nga từ lâu đã tuyên bố việc Ukraine theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện tại. Bên cạnh đó, Moscow đã nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass và coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào.