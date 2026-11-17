Bản tin thế giới ngày 17-11: Mỹ siết kiểm soát chip AI, ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ qua nước thứ ba
Tin thế giới ngày 17-11: Nga nói về vụ tấn công cầu Crimea, chỉ trích Ukraine vì tiết lộ đề xuất của Mỹ; Nga và Mỹ phát tín hiệu khác nhau về sự tham gia của châu Âu trong đàm phán Ukraine; 38 quốc gia cảnh báo nguy cơ sự cố hạt nhân tại Ukraine;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-17-11-my-siet-kiem-soat-chip-ai-ngan-trung-quoc-tiep-can-cong-nghe-qua-nuoc-thu-ba-post605187.html