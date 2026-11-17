Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington không có ý định để cuộc xung đột với Iran kéo dài trong nhiều năm, nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết tránh sa vào một cuộc chiến kéo dài như những chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ.