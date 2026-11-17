Ngày 16-11, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các thông tin ban đầu ghi nhận 2 cây cầu Bắc và Nam bắc qua sông Dnipro bị trúng đòn tập kích của Nga. Một số công trình hạ tầng thiết yếu khác tại thủ đô cũng bị ảnh hưởng.

Sau các vụ tấn công, nhiều khu vực ở Kiev xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện và nước. Người dân thành phố liên tiếp nghe thấy những tiếng nổ lớn trong đêm.

Hiện trường thủ đô Kiev (Ukraine) sau khi hứng một đòn không kích hôm 12-11. Ảnh: Kiev Independent

Đây không phải lần đầu các cây cầu bắc qua sông Dnipro trở thành mục tiêu, khi Nga từng tiến hành các đợt tập kích nhằm vào những công trình này trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Ngoài thủ đô, các cuộc tấn công của Nga còn ảnh hưởng đến một số địa phương khác. Ukraine cho biết một vụ tập kích bằng tên lửa tại tỉnh Cherkasy khiến 3 người bị thương. Thành phố Kharkiv cũng nằm trong số những địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga tiếp tục mở các đợt tấn công trong tối 16-11 và ngày 17-11 theo thông tin tình báo của nước này.

Trong khi đó, cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch), nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga qua Eo biển Kerch, tiếp tục hứng chịu các đợt tập kích của Ukraine.

Đêm 15 và rạng sáng 16-11, UAV của Ukraine tấn công cây cầu. Quan chức Nga đánh giá công trình chỉ bị hư hại nhẹ và tổ chức khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, tuyến cầu đường bộ phải đóng cửa khoảng 17 giờ trước khi 1 làn được mở lại, cho phép phương tiện lưu thông luân phiên 2 chiều. Hoạt động đường sắt vẫn được duy trì bình thường.

Rạng sáng 17-11, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea. Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận sự việc và thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu.

Cầu Crimea dài khoảng 19 km, gồm tuyến đường bộ và đường sắt, được đưa vào khai thác lần lượt trong các năm 2018 và 2019.

Đây là tuyến giao thông trực tiếp nối Nga với bán đảo Crimea, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển và hậu cần của Moscow.

Công trình này từng bị tấn công vào tháng 10-2022 bằng bom xe tải và tháng 7-2023 bằng UAV trên biển.