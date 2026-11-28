Thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool không còn là cú sốc với người hâm mộ MU. Đội bóng tụt xuống vị trí thứ 19, trải qua 90 ngày không thắng tại giải quốc nội và bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng. Trận tiếp Brentford trên sân Old Trafford vào tối 28/11 trở thành cơ hội quan trọng để họ chặn đà sa sút.

MU hiện là đội sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Bàn thắng muộn của Luis Suarez cho Sporting Lisbon ở trận hòa 2-2 tại Champions League nâng tổng số lần thủng lưới của "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường lên 36. Thành tích này còn tệ hơn Lens (35 bàn), Crystal Palace và Getafe (cùng 34 bàn), Union Berlin (33 bàn).

Ở Ngoại hạng Anh, MU nằm trong nhóm hai đội tệ nhất Ngoại hạng Anh về số cơ hội lớn phải đối mặt và chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA). Hiệu số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng tệ thứ sáu giải đấu. Đặc biệt, MU là một trong hai đội bóng thuộc bốn hạng đấu cao nhất nước Anh chưa giữ sạch lưới trận nào, bên cạnh Ipswich Town.

Phong độ của từng hậu vệ cũng đáng báo động. Matthijs de Ligt tỏ ra lúng túng trong trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 357 ngày. Leny Yoro liên tục mắc sai lầm, Diogo Dalot không còn duy trì được phong độ quen thuộc, còn Noussair Mazraoui sa sút rõ rệt. Patrick Dorgu gặp khó trong nhiệm vụ phòng ngự, Harry Maguire thiếu tốc độ xoay sở, trong khi Lisandro Martinez chưa tìm lại hình ảnh tốt nhất.

MU cũng gần như bất lực trong những tình huống cố định. Họ đứng đầu Ngoại hạng Anh về việc nhận số bàn thua từ bóng chết với 7 lần thủng lưới. Ở chiều ngược lại, "Quỷ đỏ" mới ghi được đúng một bàn từ những tình huống này, xếp thứ 19 toàn giải.

Khả năng di chuyển cũng là điểm yếu lớn. MU chỉ đạt trung bình 111,5 km mỗi trận, đứng thứ 19 Ngoại hạng Anh về tổng quãng đường di chuyển. Đội bóng thiếu tốc độ và sức mạnh ở khu vực giữa sân lẫn hai hành lang cánh, khiến đối thủ dễ dàng khai thác khoảng trống.

Trận hòa đầy nỗ lực trên sân Sporting Lisbon mang đến một vài tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa đủ che lấp những vấn đề tồn tại trong hệ thống phòng ngự. Pochettino cùng các cộng sự cần nhanh chóng cải thiện khả năng tổ chức, nền tảng thể lực và chống bóng chết. Nếu không, cuộc khủng hoảng hiện tại có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nếu MU phải xuống hạng, đó sẽ là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá Anh. Với vị thế của một trong những CLB giàu truyền thống và thành công nhất xứ sở sương mù, viễn cảnh "Quỷ đỏ" rời Ngoại hạng Anh gần như không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, những thống kê đáng báo động hiện tại cho thấy nguy cơ ấy hoàn toàn có thể thành hiện thực.