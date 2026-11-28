Thi đấu với tinh thần hết sức thoải mái, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội khi cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 45 giây 88.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (bục số 1) nhận Huy chương Vàng nội dung 5.000m.

Đây là tấm Huy chương Vàng cá nhân thứ hai của Nguyễn Thị Oanh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X- 2026. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) với thành tích 17 phút 03 giây 75; Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk) với thành tích 17 phút 09 giây 53.

Trước đó, sáng 27/11, trên đường chạy sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), "nữ hoàng điền kinh Việt Nam" Nguyễn Thị Oanh khẳng định đẳng cấp khi băng băng về đích, giành Huy chương Vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 34 giây 98.

Theo lịch thi đấu, ngày 1/12, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài nội dung 10.000m. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của cô tại Đại hội lần này.