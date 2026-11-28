Hà Nội nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu

Ngày 28/11, Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, đội bóng Thủ đô đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, kém đối thủ 2 điểm.

CLB Hà Nội sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Hà Tĩnh.

Đoàn quân của HLV Harry Kewell đang có phong độ khá thất thường kể từ đầu mùa giải. Dù sở hữu đội hình chất lượng và từng giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội hay Ninh Bình, nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy cũng để thua HAGL và Đà Nẵng.

Ở vòng đấu gần nhất, Hà Nội đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Đồng Nai với tỷ số 3-1 trên sân khách. Đáng chú ý, đội bóng Thủ đô bị đối phương dẫn trước nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh để lội ngược dòng thành công.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Đồng Nai chưa đủ để khẳng định Hà Nội đã tìm lại được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại, ghi được 8 bàn nhưng đều để thủng lưới.

Đặc biệt, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề đáng lo ngại với đoàn quân của HLV Harry Kewell. Sau 8 vòng đấu, Hà Nội đã phải nhận 13 bàn thua và điều này cho thấy sự thiếu chắc chắn trong cách tổ chức lối chơi của họ. Đây là điều đội chủ sân Hàng Đẫy cần cải thiện khi Hà Tĩnh đang sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Về thành tích đối đầu, đội bóng Thủ đô đang chiếm ưu thế với 7 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 15 lần gần nhất gặp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội lại diễn ra khá cân bằng khi mỗi bên thắng 1 trận và hòa 3 trận còn lại.

Vì vậy, dù có lợi thế sân nhà, Hà Nội vẫn cần duy trì sự tập trung nếu muốn giành chiến thắng trước đối thủ đang có phong độ tốt.

Hà Tĩnh tự tin gây bất ngờ

Bên phần sân đối diện, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào vòng 9 V-League 2026-2027 với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 14 điểm. Đây được xem là thành tích tích cực đối với đoàn quân của HLV Phan Như Thuật, đặc biệt khi đội bóng miền Trung không sở hữu nhiều ngôi sao như những đối thủ đang cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Hà Tĩnh tự tin tạo bất ngờ cho Hà Nội.

Trong 5 trận gần nhất, Hà Tĩnh giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Những kết quả này cho thấy đội bóng núi Hồng đang duy trì phong độ tương đối ổn định. Ở vòng đấu gần nhất, Hà Tĩnh đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 trên sân nhà.

Điểm mạnh của đội bóng miền Trung nằm ở lối chơi có tổ chức, duy trì cự ly đội hình hợp lý và khả năng chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Trước Hà Nội, đội bóng của HLV Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Đây có thể là phương án phù hợp bởi Hà Nội thường chủ động đẩy cao đội hình để kiểm soát bóng, qua đó để lộ những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Xét về tương quan lực lượng, Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình cùng lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Hà Tĩnh đang có phong độ ổn định và hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 2-1 Hà Tĩnh. Đội hình dự kiến: Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Nhật, Adriel Silva, Anh Tiệp, Yuval Sade, Hùng Dũng, Kevin Felida, Aymeric, Andrew Jung, Văn Quyết, Hai Long. Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Lương, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Bửu, Luiz Antonio, Charles Atshimene, Daniel Passira, Vương Văn Huy.