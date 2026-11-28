Tâm điểm trong ngày là 3 trận đấu mở màn môn bóng chuyền. Lúc 14 giờ, ở nội dung nữ bảng C, chủ nhà TP.HCM chạm trán Hưng Yên. Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp, khi bảng đấu còn có Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ngày thi đấu 28.11 tiếp tục diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các môn

Đến 16 giờ 30, nội dung nam chứng kiến màn so tài giữa Đà Nẵng và TP.HCM. Với lực lượng gồm nhiều VĐV đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia, hai đội được kỳ vọng tạo nên trận đấu cân sức và hấp dẫn.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng chuyền là cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Quảng Ninh lúc 19 giờ tại bảng D nữ.

Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao khi còn có sự góp mặt của đương kim vô địch Quân đội và á quân Tây Ninh. Các đội đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Lịch trực tiếp ngày 28.11. Ảnh: HTV Thể thao

Bên cạnh bóng chuyền, đường đua huy chương ngày 28.11 tiếp tục nóng lên ở nhiều môn như điền kinh, rowing, golf, cầu lông, đá cầu, futsal, bóng ném, Pencak Silat, taekwondo, quần vợt, bắn cung, boxing, billiards & snooker, bóng rổ và bắn súng.

Sự đa dạng về nội dung thi đấu hứa hẹn mang đến một ngày tranh tài sôi nổi, đồng thời mở ra thêm cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn thể thao.

Người hâm mộ có thể theo dõi một số nội dung trực tiếp trên HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch và Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.