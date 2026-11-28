Ngày 28/11, loạt trận cuối cùng tại vòng bảng U17 World Cup 2026 đã diễn ra, qua đó xác định 32 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Theo thể thức, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau ba lượt trận, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

FIFA xác định đầy đủ 32 đội đi tiếp tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Đáng chú ý, bóng đá châu Á có tới 7 trong số 9 đại diện vượt qua vòng bảng, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia và Tajikistan. Trong đó, U17 Hàn Quốc là đội có thành tích nổi bật nhất khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Trái ngược với Hàn Quốc, U17 Nhật Bản phải trải qua hành trình khó khăn để giành vé đi tiếp. Ở hai lượt trận đầu tiên, đội bóng xứ mặt trời mọc lần lượt để thua Colombia 1-2 và Serbia 0-1. Những kết quả này khiến Nhật Bản đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, Nhật Bản đã đánh bại Honduras với tỷ số 7-0, qua đó kết thúc bảng L ở vị trí thứ ba với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +5. Chiến thắng đậm này giúp Nhật Bản góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và giành quyền vào vòng 32 đội.

Tương tự Nhật Bản, U17 Trung Quốc cũng giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 8-0 trước Fiji ở lượt trận cuối bảng H. Kết quả này giúp đội bóng xứ tỷ dân cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại, qua đó giành một suất trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Bên cạnh Nhật Bản và Trung Quốc, Uzbekistan cùng Tajikistan cũng vượt qua vòng bảng nhờ thành tích trong nhóm 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Trong khi đó, Australia và Saudi Arabia giành quyền đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng ở nhóm hai đội dẫn đầu.

Như vậy, trong số 9 đại diện châu Á tham dự U17 World Cup 2026, chỉ có U17 Việt Nam và chủ nhà Qatar không thể vượt qua vòng bảng. Đối với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc hành trình với 1 điểm sau ba trận đấu. Đội bóng áo đỏ lần lượt để thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3 và nhận thất bại 0-2 trước Mali ở lượt trận cuối bảng G.

Xét theo từng khu vực, châu Âu và châu Phi là hai liên đoàn có số lượng đại diện góp mặt ở vòng 32 đội nhiều nhất, với 8 đội tuyển mỗi khu vực.

Các đại diện châu Âu vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026 gồm Croatia, Italia, Bỉ, Ireland, Tây Ban Nha, Serbia, Hy Lạp và Pháp. Trong khi đó, Mali, Mozambique, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Uganda, Ai Cập và Algeria là các đội bóng của châu Phi giành vé đi tiếp.

Bên cạnh châu Á, khu vực Nam Mỹ cũng có 7 đội tuyển giành quyền vào vòng loại trực tiếp, gồm Uruguay, Brazil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia và Venezuela. Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe chỉ có hai đại diện vượt qua vòng bảng là Mexico và Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, cả ba đội tuyển thuộc châu Đại Dương đều phải dừng bước.

Sau khi xác định đầy đủ 32 đội đi tiếp, FIFA cũng đã công bố 16 cặp đấu tại vòng loại trực tiếp đầu tiên. Theo lịch thi đấu được FIFA công bố, 16 trận đấu tại vòng 32 đội U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12.

Danh sách 16 trận đấu tại vòng knock-out U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).