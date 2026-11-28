Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 28/11: 1 HCB: Bùi Thị Thu Hà (Điền kinh)

Bùi Thị Thu Hà (trái) về đích thứ hai sau Nguyễn Thị Oanh và giành HCB.

8h15 - Bùi Thị Thu Hà giành HCB 5.000m nữ, mở hàng huy chương ngày 28/11

VĐV Bùi Thị Thu Hà đã giành HCB nội dung 5.000m nữ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 28/11.

Bùi Thị Thu Hà (số 443) về đích thứ hai sau Nguyễn Thị Oanh và giành HCB. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Thanh Hóa trong ngày thi đấu, đồng thời là kết quả đáng ghi nhận của Điền kinh Thanh Hóa sau tấm HCĐ tiếp sức 4x400m nữ giành được ngày 27/11.

Trong chiều nay, Điền kinh Thanh Hóa tiếp tục có Quách Thị Lan tranh tài ở chung kết 400m nữ, dự kiến diễn ra lúc 17h40.

8h00 - Những diễn biến đáng chú ý trong ngày

Ngày thi đấu 27/11 khép lại với 5 HCĐ dành cho đoàn Thể thao Thanh Hóa ở các môn Điền kinh, Bơi, Pencak Silat, Võ cổ truyền và Đá cầu. Đáng chú ý, Quách Thị Lan cùng các đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m nữ, đánh dấu huy chương đầu tiên của cô tại Đại hội năm nay.

Bên cạnh những kết quả huy chương, các môn võ tiếp tục tạo dấu ấn với hàng loạt chiến thắng ở bán kết. Pencak Silat có 7 võ sĩ giành quyền vào chung kết, trong khi Võ cổ truyền có 3 đại diện góp mặt ở các trận tranh HCV. Boxing và Wushu cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

Điền kinh Thanh Hóa ra quân ngày 27/11 với tấm HCĐ.

Bước sang ngày 28/11, Võ cổ truyền được kỳ vọng sẽ mang về những tấm HCV tiếp theo cho đoàn Thanh Hóa. Ba võ sĩ Trần Thị Hậu, Lê Văn Sơn và Lương Minh Cảnh cùng bước vào các trận chung kết đối kháng từ 17h00.

Trong đó, Trần Thị Hậu là gương mặt đáng chú ý khi từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Sau khi vượt qua đối thủ Thái Nguyên ở bán kết, nữ võ sĩ Thanh Hóa sẽ đối đầu đại diện Đà Nẵng tại chung kết hạng cân trên 64-68kg nữ.

Ở môn Điền kinh, Quách Thị Lan bước vào chung kết 400m nữ lúc 17h40. Sau khi có huy chương đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, VĐV giàu kinh nghiệm của Thanh Hóa tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao ở nội dung cá nhân.

Wushu tiếp tục chương trình thi đấu đối kháng với sự góp mặt của Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Ánh. Trong khi đó, Boxing có 2 võ sĩ Phạm Thị Dang và Nguyễn Thị Ngọc Mai tranh tài ở các trận bán kết, hướng tới những suất vào chung kết.