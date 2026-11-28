Jamal Musiala tiếp tục dính chấn thương. Ảnh: Reuters

Theo TZ, sự cố mới nhất xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với Jamal Musiala. Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn chưa tìm lại phong độ ổn định sau quãng thời gian dài vật lộn với các vấn đề thể lực.

Chuỗi chấn thương của tuyển thủ Đức bắt đầu từ tháng 9, khi anh bị rách cơ trong lúc khởi động trước trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan (hòa 1-1). Chấn thương này khiến Musiala phải nghỉ thi đấu 9 trận chính thức.

Tiền vệ 23 tuổi trở lại ở trận hòa Cologne 1-1 tại vòng 10 Bundesliga, nhưng chưa thể thi đấu với trạng thái tốt nhất. Dù vẫn cảm thấy khó chịu, Musiala quyết định ra sân trong trận thua Lille 1-2 tại Champions League hôm 26/11. Anh được tung vào sân trong 20 phút cuối, trước khi chấn thương cơ tái phát.

Diễn biến mới nhất càng làm dấy lên những lo ngại về khả năng hồi phục cũng như tương lai của Musiala tại Bayern Munich. Trước đó, hai thành viên hội đồng giám sát Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness và Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen từng công khai đặt dấu hỏi về khả năng tiền vệ này tìm lại phong độ đỉnh cao trong bối cảnh gặp vấn đề liên quan đến hệ thần kinh.

Những phát biểu trên lập tức vấp phải nhiều phản ứng trái chiều, đồng thời đẩy tương lai của Musiala và bản hợp đồng với Bayern vào tâm điểm chú ý. Chấn thương tái phát càng khiến giai đoạn khó khăn của ngôi sao người Đức thêm kéo dài.

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