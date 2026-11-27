Pochettino vẫn phải chờ để được hưởng niềm vui chiến thắng cùng MU, nhưng từ trận ra mắt thua thảm (0-4 Liverpool tại Ngoại hạng Anh) đến trận hòa 2-2 Sporting Lisbon (Cúp C1), đội bóng ấy đã cho thấy những tín hiệu tích cực hơn.

MU được cho sẽ mang về cho Pochettino 1 tiền đạo cắm, 1 trung vệ và 1 hậu vệ trái ở chuyển nhượng mùa Đông. Ảnh: Teamtalk

Báo chí Anh cho hay, lãnh đạo MU sẽ hỗ trợ để tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino tăng cường lực lượng giữa mùa, bằng cách mang về 1 tiền đạo cắm, 1 hậu vệ trái và 1 trung vệ.

Pochettino được cho muốn đưa học trò cưng Folarin Balogun - cầu thủ có thể xem là hay nhất tuyển Mỹ tại World Cup 2026, về Old Trafford và có vẻ tin vui chuyển nhượng đến với MU.

Theo nhà báo Ben Jacobs, Monaco do gặp vấn đề tài chính nên đang“rất muốn bán” Balogun hoặc tiền vệ tài năng Lamine Camara ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2027) để cân bằng ngân sách.

Balogun muốn đến thử sức ở Ngoại hạng Anh từ hồi hè, nhưng thương vụ gia nhập Everton của ngôi sao 25 tuổi bị đổ bể vào phút chót. Giờ đây, anh nằm trong danh sách được MU nhắm đến, bên cạnh những cái tên khác như Osimhen (Galatasaray), Ivan Toney (Al-Ahli),…

Monaco đang cần tiền nên sẵn sàng bán Balogun. Ảnh: AS Monaco

Dù vậy ý định mang Balogun về MU của Pochettino được đánh giá cũng tiềm ẩn rủi ro, sau khi cầu thủ này vắng mặt giai đoạn đầu mùa của Monaco vì chấn thương.

Hiện Balogun đã trở lại đội hình chính, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Đến nay, sau 9 lần ra sân trên mọi đầu trường, anh chỉ ghi được 2 bàn. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu Balogun có thể đáp ứng kỳ vọng ghi bàn cho MU? Chưa kể giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn khác so với Ligue 1,…

Việc MU cần bổ sung một chân sút mới là khá rõ ràng, với Sesko phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn, trong khi Joshua Zirkzee sẵn sàng rời Old Trafford và đã không tận dụng được cơ hội ít ỏi mà anh có được để gây ấn tượng với Pochettino.

Sau 11 vòng đấu, MU hiện đứng áp chót giải Ngoại hạng Anh, một vị trí mà không ai có thể hình dung hồi đầu chiến dịch, sau khi Carrick đã giúp đội lấy lại khí thế mùa trước và giành vé dự Cúp C1.