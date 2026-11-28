Manchester United tiếp Brentford lúc 22h00 ngày 28/11 (giờ Việt Nam) ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là trận sân nhà đầu tiên của HLV Mauricio Pochettino kể từ khi dẫn dắt MU, trong bối cảnh đội bóng đứng thứ 19 và chưa chắc có đội trưởng Bruno Fernandes.

Sau 11 trận, MU có 8 điểm và đứng thứ 19, còn Brentford xếp thứ sáu với 17 điểm. MU thua Liverpool ở trận ra mắt của Pochettino, sau đó hòa Sporting 2-2 trên sân khách tại Champions League. Trong khi đó, Brentford bước vào chuyến làm khách tại Old Trafford sau chiến thắng 4-0 trước Everton.

Thành tích đối đầu trên sân nhà nghiêng về MU. Brentford thua cả năm lần làm khách tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh và đều thất bại với tỷ số 1-2 trong ba chuyến gần nhất. Lần gặp nhau gần đây nhất tại đây, ngày 27/4/2026 - MU thắng 2-1.

Bryan Mbeumo (Manchester United, trái) và Mikkel Damsgaard (Brentford) sẽ đối đầu nhau tại trận đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes vắng buổi tập trước trận vì bị ốm. Pochettino cho biết ban huấn luyện sẽ đánh giá lại tình trạng của đội trưởng trước khi quyết định. Leny Yoro có thể thi đấu sau khi thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool được hủy, còn Matheus Cunha trở lại sau khi chấp hành án treo giò tại Champions League. Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Benjamin Šeško nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt do chấn thương.

Phía Brentford, tiền đạo Igor Thiago vắng mặt vì án treo giò. Nathan Collins, Aaron Hickey, Rico Henry và Kaye Furo chưa bình phục chấn thương. HLV Keith Andrews cho biết ông chờ đợi một trận đấu khó khăn tại Old Trafford.

Mô hình của Opta dự báo MU có 44,1% khả năng thắng, Brentford có 29,1%, còn khả năng hòa là 26,8%. MU có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt tại Old Trafford. Brentford lại có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và vừa ghi bốn bàn trước Everton. Với MU, khả năng ra sân của Bruno Fernandes là thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Đội hình xuất phát dự kiến

Manchester United: Lammens / Dalot, Yoro, Maguire, Lisandro Martínez / Mainoo, Tielemans / Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha / Zirkzee. Sports Mole

Brentford: Kelleher / Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter / Yarmoliuk, Janelt / Jaidon Anthony, Jensen, Schade / Callum Wilson.

Dự đoán: MU 2-1 Brentford