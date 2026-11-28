Chuyến bay từ Qatar đưa U17 Việt Nam trở về Hà Nội vào sáng sớm nay (28/11), khép lại kỳ U17 World Cup﻿ đáng nhớ.

Khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay, U17 Việt Nam hoàn thành thủ tục, bước ra từ sảnh chính Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Các trợ lý bước ra trước, trong khi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện U17 Việt Nam ra sau.

Chu Ngọc Nguyễn Lực﻿ (đi trước) là ngôi sao của U17 Việt Nam ở giải lần này với hai bàn thắng, lần lượt vào lưới Bỉ và New Zealand.

Đội tuyển khép lại chiến dịch U17 World Cup đầu tiên với 1 trận hòa và 2 thất bại. Dù vậy, màn trình diễn chung của đội là khá ấn tượng khi Bỉ hay Mali đều là những tên tuổi lớn của bóng đá trẻ thế giới.

Huấn luyện viên Cristiano Roland là nhân vật trung tâm trong 3 trận đấu ấy.

Đội U17 Việt Nam lần này có dàn trợ lý là các cựu tuyển thủ thuộc thế hệ 8X, nổi bật là ngôi sao cũ của câu lạc bộ Thanh Hóa, Hoàng Đình Tùng, và trung vệ Nguyễn Đại Đồng (cựu câu lạc bộ Hà Nội).

Lê Trọng Đại Nhân có một bàn vào lưới U17 New Zealand. Các tuyển thủ U17 sẽ trở về câu lạc bộ với hành trang là sự tự tin và bản lĩnh mới từ sân chơi thế giới.

Bước đi kế tiếp của họ là hướng tới việc được lên đội một, đá V.League hoặc hạng Nhất thật sớm. Bóng đá Việt Nam kỳ vọng một thế hệ vàng mới từ họ.

Huấn luyện viên Roland sẽ có khoảng nửa năm chuẩn bị cho chu kỳ mới. Giải U17 châu Á kế tiếp diễn ra vào tháng 5 năm sau, U17 Việt Nam được vào thẳng vòng chung kết với tư cách một trong 8 đội của châu Á dự World Cup năm 2026.