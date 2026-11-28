Messi bất lực trước hàng thủ Columbus Crew.

Sau khi thảm bại 0-3 ở lượt đi, Inter Miami bước vào trận tái đấu trên sân Columbus Crew với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đội bóng của Lionel Messi buộc phải thắng cách biệt lớn nếu muốn níu kéo cơ hội đi tiếp và kéo dài cặp đấu sang trận quyết định thứ ba.

Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào siêu sao người Argentina. Messi hoạt động năng nổ, thường xuyên lùi sâu nhận bóng và tìm cách mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của anh không đủ giúp Inter Miami xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ phía đội chủ nhà.

Nhà vô địch World Cup 2022 cũng có cơ hội thuận lợi để ghi bàn, nhưng lại không thể chuyển hóa thành công. Sự bế tắc trong khâu dứt điểm khiến Inter Miami khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào.

Sau giờ nghỉ, Columbus Crew chủ động đẩy cao nhịp độ, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Inter Miami cố gắng gia tăng sức tấn công bằng cách đưa đội hình lên cao. Dù vậy, đội khách vẫn thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng.

Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc mà không có bàn thắng, Columbus Crew bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 90+2, từ đường kiến tạo của Zaroury, Rodriguez dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Inter Miami và mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, đội bóng áo hồng thua Columbus Crew với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, qua đó trở thành cựu vương khi dừng bước tại vòng 1/8 play-off MLS Cup 2026.