Ngày thi đấu cuối cùng 27.11 chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng trên đường đua xanh.

Ánh Viên là nhân tố chủ lực làm nên thành công của bơi Quân đội tại Đại hội năm nay. Ảnh: Tam Ninh

Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục Đại hội cũ là 2 phút 16 giây 44. Đây tiếp tục là dấu ấn của VĐV giàu kinh nghiệm, cho thấy khả năng duy trì phong độ đáng ghi nhận.

Ở nội dung 200m ngửa nam, Trịnh Trường Vinh (TP.HCM) tạo điểm nhấn lớn khi cán đích với thời gian 2 phút 00 giây 92, phá cả kỷ lục quốc gia (2 phút 01 giây 34) lẫn kỷ lục Đại hội (2 phút 02 giây 16).

Các nội dung tiếp sức cũng khép lại ngày thi đấu với những thành tích nổi bật. Đội Quân đội giành HCV 4x100m tự do nữ với thời gian 3 phút 50 giây 80, phá kỷ lục Đại hội. Trong khi đó, Đà Nẵng lập kỷ lục mới ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam với thành tích 3 phút 25 giây 19.

Các kình ngư Quân đội đã có một kỳ Đại hội thành công. Ảnh: Tam Ninh

Trên bảng tổng sắp, Quân đội dẫn đầu với 14 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ. Tây Ninh xếp thứ hai với 9 HCV, 2 HCB; TP.HCM đứng thứ ba với 7 HCV, 14 HCB và 10 HCĐ.

Đà Nẵng xếp tiếp theo với 5 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ. Các đoàn Quảng Trị, Vĩnh Long, Thanh Hóa và An Giang cũng có HCV tại giải.

Thành công của Quân đội có đóng góp từ những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền. Bên cạnh đó, các VĐV trẻ như Võ Thị Bảo Ngọc, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Trần Gia Phúc cũng được kỳ vọng tiếp nối thành công của thế hệ đi trước.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc ở môn bơi

Đáng chú ý, đây là kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp đội bơi Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn, sau thành tích 15 HCV tại Đại hội năm 2022.

Kết quả năm nay tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư, đào tạo và xây dựng lực lượng, đồng thời mở ra thêm cơ hội phát hiện những nhân tố triển vọng cho bơi Việt Nam hướng đến các đấu trường quốc tế.