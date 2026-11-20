Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp tiếp tục mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Tính đến cuối năm 2026, cô đã tham gia 5 dự án phim chiếu rạp, gồm Đảo Độc Đắc -Tử Mẫu Thiên Linh Cái, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn và Bò Sữa Bay. Đáng chú ý, nhiều nhân vật Tiểu Vy đảm nhận đều có điểm chung là gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.

Năm 2024, Tiểu Vy xuất hiện trong Mai của đạo diễn Trấn Thành với vai vợ của Dương. Nhân vật gắn với câu chuyện hôn nhân thiếu trọn vẹn khi người chồng vẫn còn vương vấn tình cũ. Đến Bộ Tứ Báo Thủ (2025), cô đảm nhận vai nữ chính Quỳnh Anh, cô gái rơi vào tình huống éo le khi mối quan hệ với Quốc Anh bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Karen. Nhân vật phải đối diện với cảm giác tổn thương, bất an khi người mình yêu có những hành động vượt quá giới hạn.

Vai Quỳnh Anh của Tiểu Vy trong Bộ Tứ Báo Thủ.

Sang năm 2026, nàng hậu tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Ốc Mượn Hồn. Nhân vật Ngọc vướng vào những mối quan hệ phức tạp với Quân, An và Quỳnh, trong câu chuyện khai thác những bí mật, sự phản bội và biến cố tình cảm. Trong khi đó, ở Bò Sữa Bay, Tiểu Vy hóa thân thành Mai, cô công nhân nông trường dành tình cảm đơn phương cho Trâu nhưng không được đáp lại. Nhân vật trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ghen tuông, tủi thân đến những hành động bộc trực để giành lấy sự chú ý của người mình thương.

Việc liên tục đảm nhận những vai diễn có đường tình duyên trắc trở khiến khán giả thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hài hước ví von Tiểu Vy đúng là trường hợp hồng nhan bạc phận: ngoài đời là hoa hậu xinh đẹp nhưng lên phim lại thường xuyên chịu cảnh thất tình, bị phản bội. Không ít người còn dí dỏm nhắn nhủ nàng hậu nên cân nhắc trước khi nhận vai để tránh tiếp tục gặp chuyện buồn trong tình yêu trên màn ảnh.

Trái ngược với những nhân vật nhiều nước mắt, Tiểu Vy ngoài đời có cuộc sống tương đối kín tiếng về chuyện tình cảm. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho công việc, đồng thời quan tâm đến gia đình và mong muốn tự chủ tài chính. Cô cũng từng chia sẻ bản thân lý trí hơn nhân vật Mai trong Bò Sữa Bay, không dễ lụy tình như những gì thể hiện trên phim.

Nàng hậu hóa thân thành cô gái yêu đơn phương trong Bò Sữa Bay.

Sau 5 dự án điện ảnh, Tiểu Vy vẫn đang nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất và tìm kiếm những dạng vai mới. Từ một hoa hậu lấn sân màn ảnh, cô dần có thêm cơ hội thể hiện bản thân qua nhiều màu sắc nhân vật. Có lẽ, điều khán giả mong chờ ở những dự án tiếp theo là một Tiểu Vy với câu chuyện tình yêu trọn vẹn hơn trên màn ảnh.