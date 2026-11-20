Các nhà lãnh đạo APEC có thể lựa chọn khăn quàng đỏ hoặc xanh cho bức ảnh tập thể ngày 19/11. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Ngày 19/11, lãnh đạo các nền kinh tế APEC được tặng khăn choàng mang phong cách Trung Quốc để mặc trong bức ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao.

Đây là cách thể hiện giản lược truyền thống của APEC, khi nước chủ nhà thường chuẩn bị trang phục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương cho các đại biểu tham dự, theo South China Morning Post.

Khăn có hai màu đỏ và xanh dương. Phần lớn các nhà Lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chọn khăn màu đỏ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đeo khăn màu xanh dương. Nhà lãnh đạo Việt Nam chọn khăn màu đỏ.

Lãnh đạo APEC mặc áo lụa truyền thống Trung Quốc trong ảnh chụp chung ngày 21/10/2001. Ảnh: Reuters.

Phần gấu khăn được thêu biểu trưng của hội nghị, gồm 21 chiếc lông vũ đan xen, tạo thành hình dáng một con đại bàng khổng lồ đang tung cánh bay lên. Đây là loài chim thần thoại gắn liền với biệt danh của thành phố Thâm Quyến là “Bằng Thành”, có nghĩa là “Thành phố Đại Bằng”.

Thiết kế này tượng trưng cho sự gắn kết và hợp tác giữa 21 nền kinh tế thành viên APEC, cũng như nỗ lực chung nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tặng các Nhà Lãnh đạo những chiếc áo khoác da tại APEC 1993. Ảnh: Japan Times.

Truyền thống các đại biểu mặc một phần trang phục mang bản sắc văn hóa của nền kinh tế chủ nhà tại Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC bắt đầu từ năm 1993, tại đảo Blake, gần thành phố Seattle (Mỹ). Khi đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tặng các Nhà Lãnh đạo những chiếc áo khoác da nhằm tạo bầu không khí thân mật, thoải mái và bớt nghi thức.

Trong những thập niên sau đó, các nhà lãnh đạo lần lượt khoác lên mình nhiều trang phục đặc trưng của từng nền kinh tế thành viên APEC, từ áo sơ mi batik của Malaysia đến áo dài Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo APEC mặc áo dài truyền thống Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao năm 2006. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, truyền thống này không phải lúc nào cũng mang lại sự thoải mái cho những nhà lãnh đạo vốn quen mặc vest được may đo vừa vặn.

Một số trang phục có màu sắc sặc sỡ, họa tiết cầu kỳ hoặc phom dáng rộng khiến người mặc trông thiếu tự nhiên, thậm chí không vừa vặn. Vì vậy, trong những năm gần đây, một số nền kinh tế chủ nhà đã lựa chọn những thiết kế đơn giản và tiết chế hơn.

Năm 2016, Peru thay những chiếc áo choàng len alpaca rộng và thiếu phom dáng từng sử dụng năm 2008 bằng khăn choàng dài làm từ len vicuña siêu mịn, kết hợp với trang phục công sở.

Đến năm 2025, Hàn Quốc cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự khi chọn những chiếc khăn choàng đơn giản, lấy cảm hứng từ hanbok truyền thống, thay vì những chiếc áo khoác lụa dài như trang phục nước này từng giới thiệu khi đăng cai hội nghị năm 2005.

Các nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh lưu niệm tại APEC ở Hàn Quốc vào ngày 1/11/2025. Ảnh: Yonhap.

Trung Quốc thường ưu tiên những thiết kế cách tân từ trang phục truyền thống, kết hợp các họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa với phong cách trang phục công sở hiện đại và được may đo vừa vặn.

Tại Hội nghị APEC ở Bắc Kinh năm 2014, các nhà lãnh đạo mặc áo khoác theo phong cách “Trung Hoa mới”, kết hợp những yếu tố thiết kế cổ điển từ nhiều triều đại. Trang phục được làm từ gấm thời nhà Tống (960-1279), loại vải nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc.

Trước đó, tại Thượng Hải năm 2001, Trung Quốc lựa chọn những chiếc áo khoác lụa lấy cảm hứng từ trang phục thời nhà Đường (618-907), với họa tiết hoa mẫu đơn bao quanh dòng chữ viết tắt APEC.