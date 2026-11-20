Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý khi tái ngộ hai bạn diễn Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân tại một sự kiện ở Trung Quốc ngày 19/11. Cả ba cùng xuất hiện trên thảm đỏ trong khuôn khổ hoạt động trưng bày các hình tượng nhân vật truyền hình kinh điển mang tên “Tôi trong trái tim nhân dân”. Màn hội ngộ nhanh chóng gợi lại ký ức về gia đình họ Thịnh trong bộ phim Minh Lan Truyện, tác phẩm từng tạo tiếng vang khi lên sóng năm 2018.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thịnh Minh Lan, Tào Thúy Phân hóa thân thành Thịnh lão thái thái, còn Vương Nhân Quân vào vai Thịnh Trường Bách. Ba nhân vật có mối quan hệ gắn bó trong gia đình họ Thịnh, góp phần tạo nên một trong những tuyến tình cảm được khán giả yêu thích. Sau khoảng tám năm kể từ khi bộ phim ra mắt, việc các diễn viên cùng xuất hiện khiến nhiều người xem có cảm giác như những thành viên trong gia đình trên màn ảnh thực sự gặp lại nhau.

Triệu Lệ Dĩnh tái ngộ 'bà nội' trong phim Minh Lan Truyện.

Theo hình ảnh được Chiết Giang vệ thị đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh, Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân cùng bước lên thảm đỏ. Đáng chú ý, nữ diễn viên sinh năm 1987 có những cử chỉ thân thiết với đàn chị. Tại sự kiện, cô còn ân cần đỡ Tào Thúy Phân khi di chuyển xuống bậc thềm và hỗ trợ bà chỉnh trang trang phục. Trong khoảnh khắc chụp ảnh chung, Tào Thúy Phân chủ động kéo Triệu Lệ Dĩnh lại gần, ôm nữ diễn viên vào lòng.

Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Tài khoản chính thức của Chiết Giang vệ thị cũng đăng tải khoảnh khắc hai diễn viên trò chuyện thân mật bên dưới sân khấu, kèm nội dung nhắc đến màn tái ngộ của “bà nội” và Minh Lan. Trong khi đó, Vương Nhân Quân viết lời chúc dành cho hai đồng nghiệp: “Đèn ấm Cổ Yển, nhà họ Thịnh đoàn tụ; mong tổ mẫu bình an, Lục muội thuận lợi”. Cách xưng hô gắn với nhân vật trong phim càng khiến khán giả nhớ đến mối quan hệ của ba người trên màn ảnh.

Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy các diễn viên tái hợp sau nhiều năm. Những bình luận nhắc lại tình cảm giữa Thịnh lão thái thái và Minh Lan xuất hiện bên cạnh các đoạn trích của Minh Lan Truyện. Với người xem từng theo dõi bộ phim, Thịnh lão thái thái là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình trưởng thành của Minh Lan. Bà không chỉ bảo vệ cô trước những bất công trong gia đình mà còn dạy cô cách tự chủ, nhìn nhận lòng người và giữ vững vị trí của bản thân.

Triệu Lệ Dĩnh và bà nội trong phim Minh Lan Truyện.

Sức hút của màn hội ngộ lần này đến từ việc các diễn viên không chỉ đứng cạnh nhau để chụp ảnh, mà còn thể hiện sự gần gũi qua những cử chỉ tự nhiên. Tào Thúy Phân ôm Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên ân cần chăm sóc đàn chị, trong khi Vương Nhân Quân tiếp tục gọi đồng nghiệp bằng cách xưng hô quen thuộc trong phim. Những chi tiết ấy tạo cảm giác thân tình, khiến cuộc gặp gỡ vượt ra ngoài khuôn khổ một lần xuất hiện tại sự kiện.

Sau tám năm, Minh Lan Truyện vẫn được nhắc lại mỗi khi các diễn viên có dịp hội ngộ. Với Triệu Lệ Dĩnh, khoảnh khắc đứng cạnh Tào Thúy Phân và Vương Nhân Quân cũng là dịp để khán giả nhìn lại một vai diễn từng ghi dấu trong sự nghiệp của cô. Màn tái ngộ không phải sự trở lại của một dự án mới, nhưng đủ tạo nên sức lan tỏa nhờ ký ức đẹp mà bộ phim để lại.