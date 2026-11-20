Giữa vô vàn lựa chọn từ tóc sáng màu, tóc trầm đến những kiểu nhuộm nổi bật, việc tìm được gam màu phù hợp đôi khi không hề dễ dàng. Tin vui là những xu hướng tóc được yêu thích không nhất thiết phải quá cầu kỳ hay đòi hỏi kỹ thuật nhuộm phức tạp. Nếu đang muốn tự thay đổi màu tóc tại nhà, ba gam màu dưới đây sẽ là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Nâu cacao - Trầm ấm nhưng không nhàm chán

Nếu muốn nâng tông tóc đen nhưng chưa sẵn sàng thử những màu sáng, thì nâu cacao chính là lựa chọn lý tưởng. Lấy cảm hứng từ sắc nâu đậm đà của một tách chocolate nóng, gam màu này có sự pha trộn giữa nền nâu trầm và những dải nâu sáng mềm mại, tạo hiệu ứng tóc có chiều sâu và bắt sáng tự nhiên.

Điểm cộng của nâu cacao là vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá nổi bật, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, hiện đại.

Đen tự nhiên luôn có sức hút

Màu đen tự nhiên đang trở lại như một lựa chọn tinh tế dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp tối giản và sang trọng.

Các cô nàng sành điệu đổi màu tóc xoành xoạch đang dần nhuộm lại tóc màu đen óng ả. Nhưng để có mái tóc đen dài và đẹp, bí quyết nằm ở độ bóng khỏe và cách tạo kiểu chỉn chu, nhưng vẫn có chút tự nhiên, phóng khoáng. Kiểu cắt tỉa nhẹ, không phân tầng quá rõ sẽ tạo độ chuyển động khi tóc buông xõa.

Đây cũng là gam màu dễ tự nhuộm tại nhà nhất. Tuy nhiên, nên chọn đen tự nhiên thay vì đen xanh, đen tuyền quá đậm đà nếu muốn giữ vẻ mềm mại và dễ thay đổi màu tóc trong tương lai.

Màu mật ong ngọt ngào, rạng rỡ và trẻ trung

Nếu nâu cacao mang đến vẻ đẹp trầm ấm thì màu mật ong lại là lựa chọn dành cho những cô nàng thích diện mạo tươi sáng hơn. Sự kết hợp giữa sắc vàng ấm, nâu vàng và ánh caramel giúp mái tóc có hiệu ứng óng ả, rạng rỡ dưới ánh nắng.

Không quá sáng như vàng bạch kim, cũng không trầm như nâu chocolate, màu mật ong tạo cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn thời thượng.

Khi tự nhuộm tại nhà, hãy lưu ý màu thành phẩm phụ thuộc khá nhiều vào nền tóc ban đầu. Với tóc đen tự nhiên, màu mật ong có thể lên trầm hơn bảng màu trên hộp và đôi khi cần nâng sáng nền tóc mới đạt được sắc vàng mong muốn. Vì vậy, nếu không muốn tẩy tóc, hãy ưu tiên những tông mật ong ngả vàng hoặc caramel đậm.